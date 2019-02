¿Qué es la tecnología 5G y cuándo estará disponible?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-¿Qué es exactamente la tecnología 5G y se dará cuenta uno cuando haga su irrupción? Son quizás algunas de las preguntas que se realizan muchas personas al escuchar sobre el tema, es por ello que despejamos algunas de las interrogantes más comunes.



¿Qué quiere decir 5G?

5G es un nuevo referente técnico para las redes inalámbricas --la quinta, obviamente-- que promete mayor velocidad, menos latencia (demora en conectarse) y la posibilidad de conectar varios aparatos sin abrumar la red. Las redes 5G podrán acomodar más usuarios, numerosos sensores y mucho tráfico.



Antes de que la podamos usar, las compañías telefónicas y los fabricantes de teléfonos tendrán que renovar sus sistemas. Los teléfonos necesitan nuevos chips y antenas de radio. Los teléfonos de hoy no podrán funcionar con la red 5G.



Las empresas de productos inalámbricos se han estado preparando para este salto. Han estado modernizando los equipos de sus redes, comprando radiofrecuencias capaces de manejar las señales de 5G, es instalando nuevas antenas 5G en las torres celulares, postes del tendido eléctrico y luces de la calle. Los proveedores de servicios inalámbricos invertirán 275 millones de dólares en redes 5G tan solo en Estados Unidos, según CTIA, una organización de esta industria.



¿Cuándo estará disponible?

En Estados Unidos empezará a funcionar en el 2019 y tomará algunos años que abarque toda la nación. Incluso entonces habrá muchas zonas rurales que no estarán cubiertas, según Michael Thelander, director general de la firma consultora Signals Research Group, especializada en tecnología inalámbrica.



Thelander pronostica que China lanzará esta tecnología un año después que Estados Unidos, pero que a la larga será quien más la emplea. Los países europeos se tomarán más tiempo.

No se confunda: Los proveedores de servicios inalámbricos a menudo se apresuran a explotar ciertos términos. AT&T, por ejemplo, ya aplica el término 5G a algunos productos que en realidad no son 5G. (Sprint la demandó por ello).



Cuando la red esté lista, tendrá que disponer de un teléfono capaz de usar 5G para poder conectarse a ella. Los primeros aparatos saldrían a la venta en la primera mitad del 2019, pero el iPhone 5G no estará listo hasta el 2020. Lo más probable es que los aparatos 5G sean más caros que los 4G.



Cuando esa tecnología esté funcionando, se podrán seguir usando los teléfonos 4G, pero no a las velocidades 5G.



¿Qué puede hacer la tecnología 5G?

Hay muchas expectativas en torno a la promesa que representa la 5G. Las empresas dicen que las ciudades funcionarán mejor al tener la posibilidad de conectar redes de sensores que podrían manejar el tráfico e identificar rápidamente cuando hay algún corte de luz. 5G podrá conectar automóviles autónomos y facilitar nuevas aplicaciones de realidad virtual y aumentada. Sus conexiones de alta velocidad facilitarán las operaciones a larga distancia y otros aspectos de la telemedicina, ayudar a la automatización de las fábricas y ofrecer a las empresas líneas de internet de alta velocidad dedicadas.



“Las velocidades de 5G, y bandas anchas para la vivienda cada vez más rápidas, harán que las aplicaciones ya existentes sean mejoradas y que surjan nuevas aplicaciones, nuevos Flickrs, YouTubes o Snapchats. Todavía no sabemos qué”, expresó Benedict Evans, socio de una empresa de capital de riesgo de Silicon Valley, Andreessen Horowitz, en un blog.

El impacto más inmediato para el consumidor será que podrá descargar películas y otros videos a mayor velocidad y que la internet de los teléfonos funcionará mejor en sitios con mucha gente, como los estadios.



¿Cuál es el nivel de seguridad de la tecnología 5G?

Las redes 5G son una fuente de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. El gobierno estadounidense le ha dicho a las empresas nacionales que no usen tecnología de telecomunicaciones china en sus redes por cuestiones de seguridad y alienta a otras naciones a que hagan lo mismo.



Las autoridades estadounidenses sospechan desde hace años que el gobierno chino podría usar la red de Huawei para espiar. Huawei rechaza esas acusaciones.