Facebook limita anuncios políticos antes de elecciones de UE  

LONDRES, INGLATERRA. -Facebook anunció el lunes un endurecimiento de las condiciones para colocar anuncios políticos en la Unión Europea de cara a las próximas elecciones del bloque, su intento más reciente de combatir la desinformación en sus plataformas.



Todo el que quiera colocar anuncios políticos en la red tendrá que confirmar su identidad, y cada anuncio será colocado en un archivo de acceso público, con información detallada de quién pagó por él y quién lo vio, dijo la empresa.



Facebook ya ha aplicado normas similares en Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil.



Facebook anunció además que establecerá dos centros especializados para asuntos electorales, uno en Dublín y el otro en Singapur, a fin de reforzar su combate contra las noticias falsas.



Los habitantes de 27 países miembros de la UE votarán en mayo para decidir a los 705 representantes que enviarán al Parlamento Europeo.



Facebook y otras empresas de internet han sido criticadas por no hacer lo suficiente para evitar que grupos inescrupulosos las usen para tratar de influenciar en elecciones.



Bajo el nuevo sistema, cada anuncio político incluirá un enlace que al ser pulsado, revelará cuánto dinero fue gastado en ese anuncio, cuántas veces ha sido visto y la edad, sexo y ubicación del espectador.



"Estas herramientas divulgarán información no solo sobre los anuncios políticos sino también los anuncios temáticos, es decir, anuncios que no expresan explícitamente un apoyo a un candidato o partido sino que versan sobre temas de controversia política como la inmigración”, dijo en un discurso en Bruselas Nick Clegg, director de políticas comunicativas de Facebook.



Facebook contrató el año pasado a Clegg, veterano de política de la UE y ex viceprimer ministro del Reino Unido, para ayudarle a navegar las más estrictas normas en el continente y rescatar su reputación.



La empresa tomará medidas similares antes de las elecciones en la India, Ucrania e Israel, antes de expandir el sistema en junio.