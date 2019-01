Apple prepara lanzar un nuevo iPhone con tres cámaras

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Comienza el año y comienzan los rumores de los nuevos iPhone, pues según el repuntado medio norteamericano, Wall Street Journal, este año habrá tres nuevos iPhone, justo como sucedió el año pasado, por lo que tendremos dos modelos premium, y una versión económica.



La fuente menciona que el modelo más completo de la nueva familia de dispositivos de Apple, al que de momento conocemos como iPhone 11 Plus (nombre no oficial), podría tener una cámara trasera triple con un teleobjetivo de 3 aumentos y un gran angular, funciones que nunca hemos visto en la cámara de un iPhone, y que incluso son muy parecidas a las que presentó el primer smartphone con triple cámara trasera del mundo, el Huawei P20 Pro, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.



Respecto a la nueva versión del iPhone XR, que podría llamarse iPhone 11R (tampoco es un nombre oficial), Apple seguirá apostando por las pantallas LCD, pues según las fuentes del WSJ, las cuales pidieron no ser reveladas, la compañía no dará el salto a las pantallas

OLED en esta gama sino hasta el 2020.



Sin embargo, el iPhone “económico”, sí tendrá una cámara trasera dual, junto con un teleobjetivo de 2 aumentos. Lo que sigue siendo un misterio, es si el iPhone 11 (no el Plus), tendrá también una cámara trasera triple, o si Apple dejará esta característica para el modelo más caro.



Por ahora es la información que comparte el WSJ, pues todavía falta mucho tiempo para la presentación de los nuevos iPhone, la cual se espera sea en el mes de septiembre.