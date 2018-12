¿Cansado de Facebook? Cómo decirle adiós

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Toda relación puede llegar a su fin. Incluso la que tienes con Facebook.



Hay formas de decirle adiós a la red social que fue una parte tan importante de tu vida, por más que ella trate de retenerte con promesas de que todo va a ser mejor. Tal vez hasta te mande flores.



Para algunos usuarios, sin embargo, la decisión está tomada. Dos años de escándalos porque no se protege debidamente la privacidad, de trols rusos para manipular elecciones y hasta de peleas con parientes y amigos por cuestiones políticas fueron demasiado. Para colmo, el New York Times acaba de informar que Facebook compartió una enorme cantidad de información con empresas como Apple, Netflix y Amazon.



Una creciente cantidad de gente dice que está saliéndose de Facebook, o al menos considerando hacerlo.



Si bien Facebook ha tratado de resolver muchos de estos problemas, no ha hecho lo suficiente para algunos usuarios. Por duro que sea romper esta relación, especialmente cuando llevaban varios años juntos, se puede hacer.



HASTA SIEMPRE

Si estás decido a dejar Facebook, antes de cerrar tu cuenta guarda tus posts y tus fotos. Facebook te deja descargar toda la información que compartiste desde que te sumaste a esa red, incluidos los “me gusta” y los comentarios que hiciste. Al hacer la descarga conservarás tu semblanza, tus mensajes, tu lista de amigos y los avisos en los que hiciste click.



El proceso te puede dar una buena idea de lo que tiene Facebook sobre ti.



No te puedes llevar las fotos que otras personas compartieron contigo, incluso si estas etiquetado. Esas las tendrías que almacenar individualmente. Tampoco puedes quedarte con lo que otros dijeron de ti, tus chats y tus posts en los grupos de Facebook (aunque tu nombre será tachado). Todo esto lo puedes eliminar individualmente al ver tus actividades en su perfil.



Cuando has almacenado todo lo que quieres y revisado tus actividades, loguéate por última vez. Ve a http://bit.ly/198wIoI y haz click en el botón azul. Facebook dice que el trámite puede tomar hasta 90 días, el tiempo que podría requerir eliminar todo lo que tenías. Y una vez que pusiste en marcha esto, no hay retorno.



Si usaste tu cuenta de Facebook para acceder a otras aplicaciones y sitios, deberás emplear nombres de usuario y contraseñas nuevas en todos ellos.



ENSAYA UNA SEPARACIÓN

Si no estás listo para el divorcio, prueba desactivar la cuenta a ver qué pasa. Para hacerlo deber ir a la configuración.



Al desactivar la cuenta nadie podrá ver tu perfil, pero si vuelves a loguearte todo volverá a la normalidad.



EL TEMOR AL AISLAMIENTO

Dependiendo de si eras un usuario regular o revisabas Facebook solo de vez en cuando, la parte emocional de la separación puede ser más dura que la física. Facebook ha pasado a ser una herramienta de usos múltiples. Puedes mantenerte al día con amigos y familiares, enterarte de eventos o crearlos, comprar y vender cosas, mantenerte al día con las noticias, recaudar dinero para una causa o unirte a grupos de familiares y de gente como tú, que comparte tus intereses, ya sea en la jardinería o en una enfermedad.



Hay otros sitios donde puedes hacer muchas de las mismas cosas. Pero no hay otra plataforma que lo contenga todo y tus amigos tal vez no estén en esos otros portales.



Si notas que a cada rato piensas en Facebook, en que te gustaría compartir alguna noticia o hacer un comentario, no es grave. Se te va a pasar. Es todo parte del proceso de ruptura.



Y por más que no puedas ver lo que dicen tus compañeros de la escuela o esa persona que conociste hace seis años, la gente que realmente importa seguirá a tu lado. Para ellos tienes el correo electrónico, el teléfono y los cafés para encontrarte a charlar.



LAS OTRAS APLICACIONES

Si tu boicot de Facebook responde a tu visión de la empresa y no necesariamente a su servicio, entonces deberías considerar cerrar tus cuentas en Instagram, WhatsApp y Messenger también, ya que todos son propiedad de Facebook. Pero si quieres, puedes seguir usando esas plataformas después de cerrar tu cuenta de Facebook.