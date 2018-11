Black Friday y Cyber Monday: ¿cómo evitar estafas online?

El Heraldodiario@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

Se acerca el fin de año y con él la época de compras, de salir o de escudriñar en el ciberespacio las rebajas comerciales que abren el Black Friday y Cyber Monday.

Y aunque para los compradores previsores ambas fechas representan un hábito inamovible de consumo, para los cibercriminales no es más que el gancho perfecto. De acuerdo con Cecilia Pastorino, especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, en esta temporada de descuentos prenavideños el principal riesgo que enfrentan los usuarios es el robo de información.

“Actualmente los engaños más populares son aquellos que dirigen al usuario hacia sitios falsos generados con el fin de obtener los datos de tarjetas de crédito, cuentas de PayPal (u otros medios de pago digital) y credenciales de banca electrónica (Home Banking)”, explicó Pastorino.

Los mecanismos para hacerse de la información del usuario van desde códigos maliciosos que se instalan en el dispositivo (llamados troyanos bancarios) -que se encargan de recopilar la información financiera del usuario y enviársela al atacante- hasta engaños a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con el fin de que el usuario ingrese su información en un sitio falso (Phishing).

Tenga cuidado con los sitios que solicitan demasiada información para realizar una compra o no cuentan con la opción de pago a través de tarjeta de crédito.

Sumado a esto la especialista advierte la existencia de sitios fraudulentos o inseguros que han sido comprometidos por un atacante. “En cuanto el usuario pone sus datos en estos sitios, el atacante se hace de esta información. Incluso, muchos sistemas han sido vulnerados y los atacantes han logrado obtener directamente la información que estos sitios almacenan de sus usuarios”, apuntó. Pero ¿cómo evitar ser víctima de los hackers?

No sea una víctima más

Para evitar fraudes online durante el Black Friday y el Cyber Monday se recomienda prestar siempre atención a la “url” de la web que se visita, que, como explican expertos, debe tener el ícono de un candado cerrado, nunca abierto. Otro indicativo para determinar que es segura es que debe comenzar con “https” y contener el nombre del sitio que se visita, debido a que el diseño puede imitarse, pero la “url” es única.

Para evitar dejarse llevar por las falsas ofertas, aplique el sentido común para discernir entre los sitios online confiables y los que pueden resultar una estafa. “No crea en todo lo que ve en internet, sobre todo en aquellos que le ofrecen regalos y descuentos o le solicitan al usuario ingresar sus datos en un link o hacer clic en un enlace”, aconsejó.

En los métodos de pago preste atención, trate siempre de realizar los pagos a través de servicios reconocidos, por ejemplo PayPal o Mercado Pago.

Por otro lado, es recomendable realizar las compras en línea utilizando una tarjeta de crédito en lugar de transferencias bancarias u otros medios de pago como envíos de dinero al exterior, ya que los pagos con tarjeta pueden llegar a ser denunciados y revertidos en caso de ser engañados.

Finalmente, al momento de conectarse use una conexión segura, no todas las conexiones a internet son lo suficientemente seguras como para efectuar pagos online, una alternativa es acceder a su e-shop favorito mediante un plan de datos personal o la red de su hogar. Las redes WiFi públicas no son las mejores opciones para las compras en un Black Friday o Cyber Monday