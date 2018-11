TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp implementará más cambios en su aplicación de mensajería instantánea: permitirá la reproducción de vídeos directamente desde las notificaciones.



Un cibernauta de Twitter, que tiene la versión beta de la app, publicó cómo funciona la actualización. En el vídeo se observa que el usuario no abre el chat para visualizar los vídeos que recibe de sus contactos. Solo despliega la notificación de WhatsApp y directamente hace clic para ver la grabación.



De momento solo se está probando en la versión beta 2.18.102.5 para iOS.



Así funciona:



Apparently. As mentioned: My wife can use the new function, a friend's wife cannot. Both use the App Store version, have never used a beta. In the video: My wife's iPhone, I hope you mean this feature (Watch the video in the notification) pic.twitter.com/mLukaM47pn