La nueva actualización de WhatsApp permite ver los vídeos desde las notificaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva versión en la reproducción de los videos en WhatsApp será agregada en las próximas para usuarios beta, así lo informó el portal web WABetainfo.



Según la aplicación realizada en Twitter, en esta actualización será posible la reproducción de vídeos directamente desde las notificaciones.



Por lo que, esta actualziación resultaría bastantel util ya que el usuario no tendrá que ingresar en la aplicación para poder ver de qué trata el video, y así él podrá decidir si desea entrar al chat o no.



Bastará solamente con que dezlise la notificación de WhatsApp, para que el usuario haga clic y pueda ver la grabación.



Cabe mencionar que, por los momentos solo está disponible para usuarios beta de iOS en su versión 2.18.102.5.



ASÍ FUNCIONA LA ACTUALIZACIÓN:



Apparently. As mentioned: My wife can use the new function, a friend's wife cannot. Both use the App Store version, have never used a beta. In the video: My wife's iPhone, I hope you mean this feature (Watch the video in the notification) pic.twitter.com/mLukaM47pn