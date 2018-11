Error técnico expone datos de clientes de Amazon

Un portavoz de Amazon no respondió a preguntas adicionales, cómo el número de personas afectadas por el problema o si hubo información robada.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Amazon dijo el miércoles que un error técnico en su portal expuso los nombres y direcciones de correo electrónico de algunos de sus clientes.



El gigante del comercio online indicó que ya corrigió el problema y les avisó por correo electrónico a los afectados. La compañía afirmó que su portal y sus sistemas no fueron hackeados.



Avivah Litan, analista para la firma consultora Gartner, dijo que las direcciones de correo electrónico pueden ser usadas por otras personas para lo que es conocido como phishing: contactar a personas por esa vía y engañarlas para que provean información personal adicional, como contraseñas y número de seguro Social.



La revelación se produce en momentos en que Amazon se prepara para el comienzo de la atareada temporada navideña de compras. Se espera que la compañía consiga hasta la mitad de todas las ventas en internet para el final del año, de acuerdo con Bain & Co., otra firma consultora.