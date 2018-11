Instagram anuncia que expulsará a perfiles falsos

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Instagram advirtió el lunes que está rastreando seguidores falsos, "Me gusta" y comentarios generados por aplicaciones diseñadas para hacer que las cuentas parezcan más populares de lo que realmente son.



La medida se produce en momentos en que Facebook, el padre de Instagram, se esfuerza por asegurar a sus usuarios que se puede confiar en la red social líder y sus servicios.



"Recientemente, hemos visto que las cuentas utilizan aplicaciones de terceros para aumentar artificialmente su audiencia", dijo Instagram en una publicación.



"A partir de hoy (lunes), comenzaremos a eliminar los 'Me gusta', seguimientos y comentarios no auténticos de las cuentas que utilizan aplicaciones de terceros para aumentar su popularidad", señaló.



Instagram está utilizando programas de software para ayudar a identificar las cuentas que usan dichas aplicaciones y purgar los productos de actividades que no puedan ser verificadas como auténticas.



Anunció que notificará a sus usuarios cuando proceda a remover comentarios, seguidores o "Me gusta".