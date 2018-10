Facebook, Whatsapp e Instagram fallan en varios países

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -Los cibernautas de varios países de Europa, Estados Unidos y Argentina están sumamente enojados por la caída que tuvieron Facebook, Instagram y Whatsapp la mañana de este lunes.



En el caso de Facebook, que reporta una falla a nivel mundial, está registrando fallas para acceder al perfil de las personas y la sección de noticias no se actualizaban.



Mientras que Whatsapp reportó tardanzas en el envío y recepción de mensajes, sobretodo en el sur de Europa y Argentina.



Por su parte, Instagram, que tuvo una fuerte caída en Argentina, permaneció por varias horas sin que los usuarios pudieran actualizar el inicio.



Hasta el momento las autoridades de Facebook Inc., quien es dueño de las tres compañías, no ha dado a conocer la razón de la falla.