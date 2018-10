Modo vacaciones: Una de las nuevas actualizaciones de WhatsApp

WhatsApp no sólo es utilizado como herramienta para las comunicaciones inmediatas con amigos y familia, sino también como plataforma de trabajo. Foto: Twitter

TEGUCIGAPA, HONDURAS.- WhatsApp está preparando nuevas actualizaciones dentro de su plataforma de mensajería instantánea, por ese motivo la compañía, que ya le pertenece a Facebook, estaría implementando en el futuro una serie de ajustes para que los usuarios puedan desconectarse de la aplicación.



WhatsApp piensa crear un "Modo vacaciones", que permitirá a sus usuarios desconectarse de la aplicación en periodos de descanso. Según informó la compañía, la red contará con un chat que recibirá mensajes que quedarán archivados en la parte inferior de los mensajes.



Esta actualización se basa en el principio de silenciar una conversación, que es lo que se suele hacer cuando no se quiere recibir ninguna notificación por parte de una persona o grupo en particular.



Sin embargo, en una temporada como las vacaciones, el usuario podría archivar las conversaciones o grupos y estos se mantendrían ocultos hasta que el usuario lo decida, no hasta que llegue un nuevo mensaje.

Por otro lado, WhatsApp estaría planteando implementar una función en la cual el perfil del usuario podrá conectarse con cuentas asociadas de Instagram y Facebook. Eso permitiría actualizar estados en tiempo real en varias plataformas o enlazar las cuentas para solucionar problemas como la recuperación de una contraseña.



Si bien no todas las actualizaciones han llegado aún a la aplicación, se espera que lo hagan a inicios de 2019, año en el que habrán muchas actualizaciones para la aplicación.