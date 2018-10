Se cae YouTube: La plataforma de vídeos presenta problemas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -YouTube, la plataforma de vídeos más grande del mundo se cayó la tarde de este martes.



YouTube dejó de funcionar en horas de la tarde de este martes, según lo denunciaron cientos de usuarios de la plataforma en las redes sociales.



El hashtag #YouTubeDown fue una tendencia mundial, pues miles de personas comenzaron usarlo para mostrar su frustración por no poder ingresar a la plataforma.





YouTube explicó en un tuit que se está trabajando para resolver el problema y que mantendría a los usuarios informados sobre el hecho.



Mientras que la casa madre de YouTube, Google, tomó de manera graciosa poniendo un mensaje de error con el dibujo de un mono con la frase: "Un equipo de monos altamente entrenados fue enviado para solucionar esta situación. Si los ven, envíenles esta información (las capturas de pantalla los asustan)".





Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.