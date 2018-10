Twitter eliminará la sección "Momentos" en dispositivos iOS y Android

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los empresarios de Twitter han anunciado que la sección "Momentos" será eliminada de la plataforma en los dispositivos iOS y Android.



A través de la cuenta de Twitter Support se informó que, a partir del 23 de octubre de 2018, la herramienta para crear Momentos será eliminada de la aplicación.



La función Momentos fue lanzada en 2015, y se utiliza como una selección de historias (tweets) que muestran lo que pasa en el mundo, es decir, los temas más relevantes.



Sin embargo, la eliminación de Momentos para la aplicación en dispositivos móviles no indica que desaparecerá por completo, sino que, ahora, sólo estará disponible para computadoras.





Have a story you want to tell through a Moment? It's still possible! Head over to https://t.co/fuPJa3nVky on desktop to create and share your Moments with the ?!https://t.co/egZ6xB4nPc