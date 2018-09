Otras opciones para no pagar 1,100 dólares por un iPhone

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Muchos quedaron sorprendidos cuando Apple anunció la semana pasada que su más reciente iPhone tendría un precio de 1,100 dólares. Pero por menos de la mitad de eso, aún puedes adquirir una buena cámara, una pantalla de tamaño decente y otras funciones populares.



Simplemente compra un iPhone 7 de hace dos años.

Ése fue el primer teléfono de Apple resistente al agua y en no tener entrada para audífonos. Su pantalla de 4,7 pulgadas es suficiente y similar a la de otros smartphones, incluso si su resolución no es de alta definición. Y el dispositivo cuenta con sensor de huellas dactilares y botón de inicio, los cuáles desaparecieron de las versiones más recientes.



O, si estás dispuesto a pagar más a fin de cargar tu teléfono sin cables, está el iPhone 8. ¿Quieres una pantalla de extremo a extremo? Necesitas presupuesto para el iPhone XR o uno de sus hermanos más caros. Si lo que quieres es una pantalla enorme, entonces entran los 1.100 dólares del iPhone XS Max. Este modelo, y una versión más pequeña, comenzaron a venderse el viernes en Estados Unidos y otros países.



Si buscas un teléfono nuevo, pensar en lo que realmente quieres y cuánto estás dispuesto a pagar en verdad da resultados. Las mejoras respecto a las generaciones previas tienden a ser graduales, pero pueden acumularse con el paso del tiempo, así como las sumas que pagarás por estas nuevas funciones.



Aquí algunos puntos a considerar si piensas buscar una oferta en el catálogo de iPhones.



IPHONE 7 (449 dólares)

El gran salto en las cámaras de iPhone se dio una generación atrás con el iPhone 6S, cuando Apple pasó de 8 a 12 megapixeles de resolución. Con el iPhone 7, la cámara frontal pasó de 5 a 7 megapixeles, por lo que las selfies no lucen de mucha menor calidad. Los audífonos se conectan al puerto “Lightning”, que es utilizado tanto para cargar el dispositivo como para transferir datos. Escuchar música y cargar el teléfono es un problema. Para hacerlo, necesitas los audífonos inalámbricos de 159 dólares llamados AirPods. Apple ya no incluye un adaptador para audífonos estándar; si necesitas uno, tendrás que pagar otros 9 dólares.



IPHONE 7 PLUS (569 dólares)

La versión de mayor tamaño del iPhone 7 cuenta con un segundo lente fotográfico en la parte posterior, lo que permite el doble de magnificación sin perder calidad en la imagen. También le permite a la cámara capturar la profundidad y distorsionar los fondos en los retratos, lo que alguna vez estuvo limitado a las cámaras SLR. Tan sólo la cámara de doble lente es buen motivo para ir por el Plus, aunque su tamaño no siempre es conveniente para aquellos con manos o bolsillos pequeños.



IPHONE 8 (599 dólares)

Nuevos filtros de color en la cámara producen colores más vivos y reales, mientras que una nueva técnica de flash intenta iluminar el fondo y el frente de manera más homogénea. Sin embargo, hay diferencias sutiles. El modelo lanzado el año pasado, de un tamaño similar al del iPhone 7, recupera la parte trasera de cristal que se podía observar en las primeras versiones de iPhones. Eso es para que puedas cargar el dispositivo en un tapete cargador inalámbrico, que también resuelve el problema de escuchar música mientras cargas. Pero con tanto cristal, se vuelve aún más importante comprar una buena funda y, tal vez, un seguro.



IPHONE 8 PLUS (699 dólares)

Nuevamente, la versión Plus cuenta con una pantalla más grande y un segundo lente. Para aquellas imágenes con fondos distorsionados, una nueva función te permite añadir filtros para simular un estudio y otras condiciones de iluminación.



IPHONE XS (999 dólares)

Al igual que con el iPhone X al que reemplaza, el nuevo XS cuenta con una pantalla de extremo a extremo y descarta los bordes y el botón de inicio. Muchas funciones requieren más deslices que presiones en pantalla. El sensor de identificación por huella dactilar fue reemplazado con un software de reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo. La pantalla cuenta con más o menos la misma superficie que el iPhone 7 Plus y el iPhone 8 Plus. Una tecnología mejorada del display se traduce en colores más vivos y mejores contrastes, incluyendo el hecho de que el negro es negro y no sólo un espacio oscurecido.



También obtienes la cámara de dos lentes y mejoras en el software en las fotografías regulares.

IPHONE XS MAX (1.099 dólares)

Ésta es esencialmente la versión “Plus” del iPhone XS. El teléfono es del tamaño de un Plus, pero con más espacio de pantalla. No se sentirá grande para quienes ya utilizan el Plus, pero piénsalo dos veces si tus manos o tus bolsillos son pequeños.



PRÓXIMAMENTE

Considera esperar un mes para la llegada del iPhone XR. Su display carece de los colores vivos, la calidad de contraste y la resolución del XS, pero su precio es de 749 dólares. Al igual que con los modelos XS, contarás con pantalla de extremo a extremo para minimizar el espacio desperdiciado. Tiene más pantalla que el XS regular, pero el teléfono también es un poco más grande, aunque no tanto como el Max. El XR no contará con doble lente, aunque Apple asegura que puede ofrecer el efecto de fondo distorsionado con software.



MIENTRAS HAYA EN EXISTENCIA

Silenciosamente, Apple descontinuó el iPhone SE, que es básicamente un iPhone 6S de tres años, pero en un cuerpo más pequeño y grueso que el del iPhone 7 y 9. Aunque la tendencia en los teléfonos es hacia modelos más grandes, algunas personas prefieren el tamaño más chico — y el precio de 350 dólares. Apple ya no lo vende, aunque lo puedes obtener con algunas compañías de servicio celular y otras tiendas, al menos por ahora.



TODO ESTÁ EN LA MEMORIA

Si adquieres un SE, 7 o 7 Plus, considera invertir otros 100 dólares para cuadruplicar su almacenamiento. Esos teléfonos vienen con apenas 32GB de memoria, la mitad de lo que dicta la norma actual. Si no le incrementas el almacenamiento, corres el riesgo de que tu iPhone se llene rápidamente de imágenes, videos, canciones y podcasts.