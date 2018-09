Samsung Note 9, abraza la autonomía

Tegucigalpa, Honduras

El Samsung Note 9, la última gran apuesta del gigante surcoreano, es la materialización de la dualidad entre pantalla grande y autonomía.

Con un panel de alta resolución (2.960 x 1.440 píxeles) y una batería de 4.000 miliamperios/hora, esto último una evolución notable y esperada, se ha posicionado un escalón arriba de los anteriores Galaxy S y Note.

¿El resultado en la práctica? en contexto, ofrece 700mAh más que el Note 8 y 5,000 mAh más que el Galaxy S9 Plus. Y aunque los números no lo son todo y la capacidad de la batería no determina la autonomía final, el Note 9 responde efectivamente a las exigencias del usuario.

El sucesor del Note 8 resiste entre 15 horas hasta más de un día, dependiendo de la intensidad del uso.

L a duración de la batería cumplió con la promesa hecha por Samsung.

Adicionalmente se puede prolongar algo más la autonomía si somos cuidadosos con las apps en segundo plano, recurriendo a ese apartado de Mantenimiento que hemos comentado antes o bien optando por los modos de ahorro de batería si nos quedamos por debajo del 15%.

+Así es el Note 9, el nuevo buque del gigante surcoreano...

Otro aspecto interesante es que reproduciendo un video HD continuamente en modo de avión, la terminal, que se postula al ser el mejor del año, logró mejores resultados: 30 minutos de ahorro.

El tiempo de carga es otro factor a resaltar. Mantiene una media de carga total de su batería de 109 minutos, cerca de los 80 del OnePlus 6, el más rápido y muy lejos del iPhone X.