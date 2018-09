Cómo resetear tu celular android a sus valores de fábrica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los usuarios eliminan cosas de sus dispositivos móviles, ya sea por limpieza, velocidad, virus, almacenamiento o simplemente porque se quieren deshacer de todo tipo de fotos, archivos y aplicaciones que se encuentran en sus celulares.



Pero, ¿Cómo asegurarse de que todo se borre de una vez por todas? ¿Cómo eliminar todas esas carpetas que dejan las aplicaciones que instalamos y luego borramos que solo están generando espacio?, déjame contarte que eso puede realizarse de una forma simple, rápida y sencilla.



Estamos hablando de un formateo de fábrica, con este proceso no solo eliminarás todos tus archivos, música, fotos o aplicaciones, también lograrás deshacerte de todos tus datos personales que ingresaste a tu dispositivo móvil android y se encuentren en la memoria interna del dispositivo.



Para realizar este tipo de limpieza es recomendable realizar una copia de seguridad a los archivos que no deseas perder, puedes guardarlos en una memoria aparte o subirlos a la nube de Google, Mega, Dropbox, etc.



TUTORIAL:

Para comenzar es necesario tener cargado el celular, primero que todo debes apagarlo y dependiendo la marca de tu dispositivo móvil, encenderlo manteniendo pulsada la combinación de teclas según la marca de tu celular.

Entre ellas están:

Samsung: Volumen arriba + Inicio + Encendido.

Google Pixel y Nexus: Volumen abajo + Encendido.

Motorola: Volumen abajo + Encendido.

LG: Volumen abajo + Encendido.

Asus: Volumen arriba + Encendido.

Huawei: Volumen arriba + Encendido.

BQ: Volumen arriba + Encendido.



Tendrás que mantener presionado estas teclas alrededor de 10 segundos, después aparecerá el menú del recovery. Para poder movilizarte tendrás que utilizar los botones de volumen más o menos y para seleccionar presiona el botón de encendido.



Una vez que te encuentres en el menú busca la opción 'wipe cache partition', para borrar toda la caché que se encuentra en el dispositivo, este proceso tardará unos pocos segundos y luego regresará al menú en el que estabas.

Luego busca la opción que diga 'Wipe data factory Reset', una vez que la encuentres actívala con el botón del encendido, esto te llevará a un menú con una serie de No, y solamente un Sí, que es precisamente el que tienes que seleccionar con las teclas de volumen y elegir con el encendido.



Ahí comenzará el reseteo del celular... este proceso podría tardar algunos minutos, luego el celular se reiniciará y tendrás que reconfigurarlo desde el principio como cuando lo compraste.



Cabe mencionar que una vez que el celular se reinicie completamente es normal que al móvil le tome un par de minutos llegar hasta el menú principal.

