Autismo: mitos y realidades

Melissa López|melissa.lopez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Distinguirse del resto, de las grandes mayorías, por una condición clínica que hace que sus requerimientos sean algo más específicos no tiene por qué ser visto como limitante.

Con el fin de enfatizar la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan tener un desarrollo pleno y gratificante como parte integral de la sociedad, se reconoce cada 2 de abril el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Y entre el sinfín de interrogantes alrededor del tema, los cuestionamientos sobre qué es verdad y qué un mito toman notoria relevancia. La psicóloga Keylin Lourdes Moncada hace una clara diferenciación con el objetivo de orientar y educar a la población. “Debemos ser entes informativos y transmitir el conocimiento adecuado para evitar la estigmatización de su condición de vida”, apunta.

VEA: Cáncer de mama: ¿está usted en riesgo?

Mitos y verdades

Entre las creencias más arraigadas a nivel general está el pensar que “el autismo es una enfermedad”. A ello, la experta aclara que “se trata de una condición de vida que afecta la interacción, la comunicación, el lenguaje y la integración social. Es una manera diferente de interpretar el mundo”.

“Las personas con autismo son agresivas y se autolesionan”, suelen creer muchos, erróneamente. Pero la realidad, en palabras de Moncada, es que “no le harán daño. Las conductas autolesivas en el autismo son parte de los procesos de regulación de emociones. Incluso, en algunos casos, si tienen un lenguaje limitado, estas pueden ser un recurso para comunicarse con los demás; es cuestión de identificar qué las ocasiona”, explica.

+Depresión y ansiedad: las nuevas pandemias de la salud mental

Consulta Psicóloga Keylin Moncada

Correo: psi.rorschach@gmail.com

Celular: +504 9656-7898





Si usted es de los que considera que estos individuos “carecen de sentimientos y emociones, y no expresan afecto por los demás”, la especialista esclarece que “sí sienten: lloran, se ríen, se enfadan, aman, se entristecen, se emocionan. No debemos confundir los retos de interacción social que presentan con la falta de sentimientos hacia los demás. Ellos tienen la capacidad de amar”.

Por otra parte, si alguna vez se ha preguntado si “¿son seres que sufren?”, la respuesta es no. “El autismo no es causa de sufrimiento. Es parte de su vida, pero no la define. Viven al igual que usted. Tiene retos, pero al mismo tiempo habilidades y talentos”, detalla la psicóloga.

DE INTERÉS: Extrañar los buenos momentos es parte del proceso

En lo que concierne a “no se relacionan, viven en su mundo”. La sociedad merece saber que “a las personas con autismo se les dificulta socializar con los demás, es un reto que enfrentan día a día. Sin embargo, esto no quiere decir que no les guste convivir, sí son empáticas”, refiere la experta.

Por último, Moncada cita la duda de si “esta condición se cura totalmente”. “La evidencia actual apunta a que no existe un tratamiento etiológico para esta problemática; lo que se logra a través de las diversas intervenciones psicoeducativas es el aprendizaje de conductas apropiadas que les dan mayor independencia”.