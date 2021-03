Que su sueño sea sinónimo de vida

No dormir lo suficiente se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad o un problema de abuso de drogas, alcohol o nicotina.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dormir bien sí es sinónimo de vivir mejor. En ocasión del Día Mundial del Sueño, que se celebra hoy 19 de marzo, conozca sobre la importancia de un descanso confortable.



“Los trastornos del sueño son afecciones que provocan cambios en la forma de dormir. Estos pueden perjudicar su salud, seguridad y calidad de vida en general”, explica la psicóloga Keylin Moncada.



La experta apunta a que hay varios tipos de trastornos, agrupados en diferentes categorías que explican por qué suceden o cómo afectan a las personas. También se pueden clasificar de acuerdo con las conductas, los problemas de los ciclos naturales de sueño y vigilia, los inconvenientes respiratorios, la dificultad para dormir o qué tan somnoliento se sienta el individuo durante el día.

Entre los más comunes se encuentran: insomnio (dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido durante la noche), apnea del sueño (patrones anormales en la respiración mientras se está dormido), síndrome de las piernas inquietas (a su vez llamado enfermedad de Willis-Ekbom, causa una sensación incómoda y un impulso de mover las piernas cuando se está tratando de dormir) y narcolepsia (afección caracterizada por somnolencia extrema durante el día, al punto de quedarse dormido repentinamente).

“Hay muchas maneras de ayudar a detectar los trastornos del sueño. Por lo general, los médicos pueden tratar la mayoría de estos de manera efectiva una vez que se diagnostican correctamente”, indica la especialista. Para ello, hay que estar atentos a los síntomas descritos.





Tratamiento

Ahora bien, Moncada deja en claro que el insomnio (el trastorno del sueño más común) no debe ser tratado inicialmente con medicación, salvo en situaciones excepcionales. “Existe una serie de tratamientos no farmacológicos que se recomiendan aplicar antes de dar una medicación a la persona”, explica.



“Estos tienen su base en las técnicas cognitivo-conductuales. Su aplicación, sumada a una serie de recomendaciones, ayudan a evitar la aparición y perpetuación del insomnio, gracias a que producen un cambio en los factores fisiológicos, psicológicos y conductuales que tienden a cronificar este trastorno”, detalla.



En resumen, los cuatro componentes de la terapia cognitivo conductual para el insomnio son: higiene del sueño (comportamientos y recomendaciones ambientales destinadas a promover el sueño saludable), ejercicios de relajación y mindfulness (capacidad para llevar la propia atención a las experiencias que se están experimentando en el momento presente, aceptándolas sin juzgar), terapia cognitiva (programa para identificar y reemplazar pensamientos y conductas que provocan o empeoran los problemas del sueño por hábitos que fomentan el sueño profundo) y técnica de restricción del sueño (limitar el tiempo que pasa en la cama cada noche la persona que sufre de insomnio).



No olvide que dormir es una actividad inherente a la naturaleza humana. El sueño es, sin duda, un excelente indicador del estado de salud general, del bienestar y de la calidad de vida de las personas. “La terapia psicológica del insomnio requiere la participación activa del paciente”, concluye la experta.