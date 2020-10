El cáncer avisa: preste atención a las alertas

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La campaña rosa continúa. Anteriormente en Superguía Salud se habló de la importancia de evaluar los factores de riesgo que hacen a algunas mujeres más propensas que otras a padecer cáncer de mama. Ahora es el turno de aprender a identificar signos y síntomas.



El diagnóstico precoz, es decir, antes de la manifestación de cualquier señal de alerta, es esencial porque aumenta la probabilidad de que el tratamiento sea más eficaz. Eso es algo que, como norma general, hay que tener presente siempre. Sin embargo, una vez las alarmas suenan, ignorarlas no es una opción.



Una parte importante de la salud de los senos consiste en saber cómo lucen y se sienten normalmente. Aunque es ideal hacerse pruebas de detección periódicas, los mamogramas no encuentran todos los cánceres de mama; esto significa que también es preciso que esté al pendiente de cambios que pueda observar, sentir o palpar.



El síntoma más común del cáncer de seno es un bulto nuevo. Una masa no dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer, aunque los tumores cancerosos del seno también pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de forma redondeada. En ocasiones pueden causar dolor, por este motivo es necesaria la opinión de un profesional de la salud con experiencia.









Entre otros posibles signos están: hinchazón de todo el seno o parte de él (aunque no se sienta un bulto); formación de hoyuelos en la piel (a veces parecido a la cáscara de una naranja); dolor en el seno o en el pezón; retracción (contracción) de los pezones; piel del pezón o seno roja, seca, descamada o gruesa; secreción del pezón que no sea leche materna y ganglios linfáticos hinchados.



Aunque cualquiera de los indicativos anteriores puede ser causado por otras afecciones distintas al cáncer de seno, si usted presenta uno o varios debe tomar cartas en el asunto. Checarse ante la mínima sospecha de que algo no marcha con normalidad podría hacer una enorme diferencia en su salud y en la de sus mamas.



Por su parte, recuerde que reconocer los signos a los que debe prestar atención no reemplaza a las mamografías ni a otras pruebas de detección. Descubrir el cáncer de seno en sus comienzos le dará más probabilidades de sanarlo y, por ende, de vivir.