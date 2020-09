Un embarazo no tiene por qué suceder antes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fernanda es una joven de 16 años que acaba de recibir la noticia de que un bebé de ocho semanas crece en su vientre. Su cuerpo no está preparado para traer una nueva vida al mundo, mucho menos su mente.



Y la historia se repite, una y otra vez. Cada año quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años, y dos millones de menores de 15 años, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).



El 26 de septiembre se celebra en varios países el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, cuyo objetivo es educar a los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. También se busca evitar el contagio de enfermedades venéreas mientras se incita al conocimiento de los estudiantes sobre el desarrollo de su propio cuerpo.



Pero, respecto a cuáles son los principales factores que dan origen a que niñas y jóvenes se conviertan en madres a temprana edad, la doctora Mariela Medina, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital DIME, menciona: “Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales. Algunas muchachas pueden estar sometidas a presión social para contraer matrimonio y, una vez casadas, tener hijos”, introduce.



A ello se suma el hecho de que muchas no saben cómo evitar un embarazo, en razón de la falta de educación sexual que tanto en Honduras como en otros lugares del mundo deriva en toda una serie de problemas. “Es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción. También puede que los anticonceptivos sean demasiado caros, que no resulte fácil conseguirlos o incluso que sean ilegales”, explica la profesional de la salud.



Sin embargo, aun cuando su adquisición esté a su alcance, la especialista apunta que las adolescentes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas. “Puede que las muchachas no puedan negarse a mantener relaciones sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones sexuales forzadas, que suelen ser sin protección”, advierte Medina.



La doctora resume que al final dos de las principales causas del embarazo en la adolescencia están directamente relacionadas con el nivel de vida y la pobreza de los habitantes de un país: prácticas sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos o un uso erróneo o equivocado de los mismos.



Complicaciones

Ahora bien, otro punto importante de mencionar son las complicaciones durante el embarazo y el parto, que -en palabras de la experta- se convierten en la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo.



Entre los principales problemas de salud para la madre están la hipertensión arterial (incluyendo preeclampsia y convulsiones), hemorragia posparto e infecciones perinatales. A ello es preciso sumar que la falta de preparación mental y emocional implican sus propias falencias.



“Otra situación grave es que cada año se practican unos tres millones de abortos peligrosos sin condiciones de salubridad entre muchachas de 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a consecuencias negativas de salud, en su mayoría graves”, alerta la especialista.



Y acerca de la esperanza de vida de quienes provienen de embarazos adolescentes, “en los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años”, informa.



Lo anterior quiere decir que cuanto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé. Además, “los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo”, concluye Medina.



Contacto:

Dra. Mariela

Medina Rojas

Ginecología y Obstetricia

Hospital DIME

Tel: 96637597/94353595.