Hepatitis: otro virus de riesgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos por un momento póngale pausa al bombardeo de información sobre el nuevo coronavirus y reconsidere: hay muchas otras enfermedades que, además de agredir su estado de salud, pueden poner en riesgo su vida.



En ocasión al Día Mundial contra la Hepatitis, que se celebró ayer 28 de julio, Superguía Salud dedica su artículo semanal a alertar a la población sobre los riesgos, la incidencia y las medidas de prevención que derivan de este padecimiento.



La doctora Diana Varela, médico internista con subespecialidad en Infectología y jefa del Servicio de Infectología del Hospital Escuela (HE), hace énfasis en la separación de la tipología; “Las hepatitis virales son las A, B, C, D y E. La A y E se dan a través del agua y alimentos contaminados, mientras que la B, C y D son infecciones de transmisión sexual”, informa.



Dentro de este último grupo la especialista advierte que los factores de riesgo respecto al contagio son mayores entre aquellos que mantienen relaciones sexuales sin protección —sobre todo entre hombres—, practican la promiscuidad y consumen drogas intravenosas.



Por su parte, Marco Urquía, médico especialista en Salud Pública y asistente técnico normativo de la Dirección General de Normalización de la Secretaría de Salud (Sesal), añade a la lista de vulnerabilidad a los trabajadores sexuales, pacientes que reciben hemodiálisis con catéteres y agujas contaminadas, personas que se hacen tatuajes con objetos y tinta infectada, y empleados de la salud que están en contacto con sangre y secreciones contaminadas.





La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, refirió que en plena pandemia las hepatitis virales siguen enfermando y matando a miles de personas. En el continente americano unos 3.9 millones de personas viven con hepatitis B crónica y 5.6 millones con hepatitis C.





Signos y síntomas

En cuanto a la sintomatología, la doctora Varela menciona que las hepatitis A y E causan ictericia (color amarillo de piel y escleras), dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas y vómito. El cuadro dura de dos a cuatro semanas y se autolimita.



Las infecciones por virus B, C y D suelen ser asintomáticas en la mayoría de los casos, aunque en algunos pacientes pueden acarrear síntomas similares a los mencionados antes, además de malestar general, debilidad, pérdida de apetito e ictericia.



Vacunación

“En los centros de salud se aplica la vacuna contra la hepatitis B a las embarazadas, y en los hospitales donde se atienden los partos se les suministra a los recién nacidos dentro de las primeras 24 horas después de su nacimiento. De igual manera, para empleados de la salud y otros grupos de riesgo como los mencionados antes. La vacuna contra la hepatitis A es para todos los niños mayores de un año”, informó el doctor Urquía.



Incidencia

En cuanto a la gravedad de la hepatitis, Varela advierte que “las infecciones A y E suelen ser menos graves; se autolimitan y rara vez causan complicaciones. Pero las del tipo B y C, de no vigilarse y tratarse a tiempo, pueden volverse crónicas y finalmente causar cirrosis o cáncer de hígado”.



Ahora ya lo sabe; pese a que el covid-19 es por ahora la principal amenaza contra la salud y la vida misma, hay muchos otros padecimientos como la hepatitis que siguen representando una advertencia digna de prevención. El uso de condones, agujas y catéteres estériles, y transfusiones de sangre seguras son la recomendación.