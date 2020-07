Defensas a tope frente al covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos seguro habrán escuchado que “no solo se trata de las circunstancias, sino también de qué estamos hechos”. Y en cuanto al coronavirus se refiere, este dicho podría tener más sentido del que parece.



Dosis extra de vitaminas, snacks con la intención de mitigar la ansiedad, dietas para perder los kilos ganados durante el confinamiento, y, sobre todo, alimentos que ayuden a reforzar las defensas del cuerpo... La pandemia también ha cambiado nuestra forma de alimentarnos.



En cuanto a este último punto, es preciso hacer hincapié en que un sistema inmunológico fortalecido es un enemigo indiscutible de las patologías, sean del tipo que sean. Así que usted, que se guarda en casa para evitar contagiarse y contagiar a los suyos, es tiempo de que inicie o, en un mejor caso, continúe protegiéndose desde la cocina.



Recomendaciones

La ingesta de comida saludable es recomendada desde siempre, y no pierde vigencia a medida que pasan los años, por muchos que sean. Y ahora, precisamente en tiempos de pandemia, de cara a los riesgos de contagio y a las complicaciones derivadas del mismo, es momento de que sustituya los alimentos que no le benefician por aquellos que incluso podrían salvarle la vida.



La doctora Dinora Carolina Suárez advierte que los pacientes en cuarentena suelen carecer de vitamina D por el tiempo prolongado que llevan sin recibir la luz del sol. Los aceites de pescado y los pescados como sardina, atún y salmón son los que más dosis concentran. Otras fuentes son los lácteos y la yema del huevo. Adicional, entre las fuentes vegetales se ubican la palta, el germen de trigo y los champiñones.



La nutricionista también sugiere una mayor ingesta de vitamina C, que mejora el epitelio pulmonar y regula la respuesta inmune, mientras que disminuye la severidad de un resfriado y, a su vez, del covid-19. Puede mezclar naranja con piña, papaya, fresa, kiwi y guayaba, y disfrutarlas tanto en su estado sólido como en licuados y jugos naturales, siempre cuidando el consumo de azúcar.



Otros apuntes

Los virus se desarrollan en el cuerpo en medios ácidos, por ello es recomendable comer alimentos más alcalinos, o, si consume del tipo ácido, equilibrar con otros muy alcalinos para bajar la acidez y así neutralizar el virus. Opte por un mayor consumo de pepino, espinacas, brócoli, almendras crudas, aguacate, remolacha, berenjena, apio, jengibre, cebolla, etc.; y no tanto de café, chocolate, vinagre, levadura, carnes rojas, mariscos, alcohol y demás. “La alimentación alcalina es lo mejor para prevenir complicaciones de covid-19”, aseveró la especialista.