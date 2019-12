Cuide su dieta en la navidad

Maritza Núñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estamos a pocos días de festejar la Navidad, pero también de exponernos a los excesos en cuanto a alimentación se refiere. La médico especialista en Nutrición, Kenia Robles, nos explica los cuidados que debemos tener para mantener nuestra salud.



La especialista asevera que la dieta alimentaria en esta época debe ser igual a la que llevamos de forma cotidiana, pues un cambio brusco puede traer consigo serias consecuencias. Y es que los alimentos tradicionales que se consumen en Navidad contienen miles de calorías que sin duda son una amenaza, sobre todo para aquellas personas que sufren de enfermedades como la diabetes o la hipertensión, entre otras.



Para el caso, la experta explica que un nacatamal contiene entre 1,000 y 1,500 calorías, cifra que aumenta según incremente la ingesta de este alimento.





No se exceda de dos nacatamales al día pues estos contienen entre 1,000 y 1,500 calorías.







Otra consideración que debe tener en cuenta son los horarios de las comidas. Es común que en esta temporada nos descompensemos en cuanto a la hora que comemos, pues las visitas a la familia o salidas de compras nos hacen olvidar por completo el reloj.



Por ende, la nutrióloga recomienda comer los alimentos altos en calorías a tempranas horas para que el organismo pueda procesarlos a lo largo del día. “Por ejemplo, si se va a comer un nacatamal, cómaselo en la mañana o al mediodía y el resto del día coma liviano, y no vuelva a probar nacatamal hasta la próxima semana”, dice la experta.



No podemos dejar de hablar del típico recalentado. ¿Quién no gusta levantarse un 25 de diciembre o un primero de enero a comer de lo que quedó la noche anterior? Es más que seguro que todos, sin embargo, este hábito no es saludable.



Robles hace énfasis en las duras consecuencias que acarrea seguir añadiéndole más calorías y grasas al organismo, “basta con lo que se comió la noche anterior”, dice la experta, quien hace un esfuerzo por lograr que los hondureños mantengan una vida saludable.

La experta

"Las personas más propensas a descompensarse en estas fechas son aquellas con un cuadro diabético e hipertensivo debido al exceso de grasas y calorías consumidas". Kenia Robles, especialista en nutrición/ Teléfono: 9996-6567