¡Cuide su piel del frío!

Tegucigalpa, Honduras

El clima ha comenzado a cambiar y poco a poco se instala la época seca y fría que tradicionalmente acompaña las fiestas navideñas, por lo que la resequedad en la piel se convierte en un problema bastante común.



La temperatura es un factor fundamental en la salud de la piel y por eso es tan importante reforzar la rutina de cuidado que se le dé en estos días, de manera que se mantenga hidratada y sana, evitando que los aires de invierno le jueguen en contra.



“Una piel seca y deshidratada le da una apariencia más madura, las líneas finas y las arrugas pueden notarse mucho más y las manchas opacas y secas pueden aparecer en la superficie de la piel. Si bien muchas personas sufren de piel reseca todo el año, el clima frío lo hace más intenso y frecuente”, comentó la doctora Ana Cristina Gutiérrez.



En consideración, la especialista ofreció algunas recomendaciones básicas que, si bien es cierto se deben seguir durante todo el año, deben considerarse aún más dentro de los próximos días para lucir una piel fresca, radiante, suave y con apariencia joven.



Hidrate y humecte su piel

Es necesario brindarle no solo el beneficio de la hidratación, sino también humectarla regularmente y, lo más importante, realizarlo de manera constante para poder minimizar los efectos del envejecimiento prematuro y las manchas.



Limpie las impurezas

Se deben retirar los contaminantes que la piel acumula durante todo el día. Límpiela a fondo para eliminar residuos como maquillaje, suciedad y exceso de grasa. Escoja una crema limpiadora según su tipo de piel, que no contenga sulfatos ni parabenos agregados.



Use bloqueador solar

Que haga frío no significa que los rayos ultravioletas no estén presentes. Recuerde que estos dañan mucho la piel y pueden causar efectos irreversibles. Entonces, no escatime al aplicar el bloqueador solo porque la atmósfera se torne oscura. No existe una razón válida para no usar protector solar al salir.



Evite productos a base de alcohol

Los productos de cuidado para la piel que contienen alcohol tienden a resecarla, si está atravesando por una época en la que esta se tiende a secar más de lo usual, el resultado puede ser una piel escamosa e inclusive agrietada. Los productos sin alcohol serán mucho más suaves y amigables.



Utilice productos con ingredientes naturales

Trate de buscar productos que contengan materia prima natural como la sábila, que es muy útil por sus maravillosas propiedades de hidratación. De igual forma, la menta y el romero refrescan y relajan en gran medida.



Recuerde que la piel de cada área del cuerpo es diferente y que algunas zonas suelen resecarse más que otras. Lo mejor es que consulte con su dermatólogo sobre los cuidados personalizados que debe incorporar a su rutina.