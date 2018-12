No compres productos de consumo que no cuenten con el registro sanitario

Si un producto no tiene registro sanitario es porque no ha sido autorizada la empresa para elaborarlo, por tanto, la gente no debe comprarlo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica en Honduras (Adecabah), Adalid Irías, recordó que las fechas de vencimientos y los registros sanitarios son factores importantes que se deben revisar antes de comprar un producto ya que estos garantizan la salud de los consumidores.



"Es importante porque de la fecha de vencimiento depende que un producto conserve la pureza y la calidad.



Si un producto no tiene registro sanitario es porque no ha sido autorizada la empresa para elaborarlo, por tanto, la gente no debe comprarlo", dijo.



A lo anterior, agregó que "el registro sanitario y las fechas de vencimiento son factores importantes para la salud y la calidad del producto".



Irías sostuvo que "hay algunos que están en trámite (registro sanitario) y hay algunos juguitos que los elaboran artesanalmente y no tienen registro sanitario y eso deberían las autoridades competentes hacer un inventario y monitorear qué productos se están vendiendo sin registro sanitario".



"O detectar productos sin la fecha de vencimiento ni de elaboración porque hemos encontrado algunos que no la traen y esto es en detrimento a la salud de los consumidores", insistió el defensor de la canasta básica.



Al mismo tiempo, reveló que "nos llegan bastantes denuncias (sobre productos sin registro sanitario y vencidos); el problema es que tenemos consumidores que no son proactivos y compran productos y los revisan hasta que llegan a la casa y lo han abierto y se dan cuenta que están vencidos".



En ese orden, dijo que "esta es la primera línea de defensa que tenemos que hacer los consumidores porque en temporadas como la Navidad, aprovechan algunos sectores a vender productos que ya están por vencerse, o que no tienen registro sanitario como el pan molde que en años anteriores lo venden en la calle y no tiene fecha de vencimiento".



Tanto la Dirección de Protección al Consumidor como la Agencia de Regulación Sanitaria han intensificado los operativos para evitar la venta de productos vencidos o sin registro sanitario y evitar la especulación de precios.