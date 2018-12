El condón: La clave para prevenir el Zika durante el embarazo

SAN PEDRO SULA. HONDURAS.- Además de ser transmitido por la picadura del mosquito hembra infectado del género Aedes aegypti, el virus del Zika también puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección de una persona infectada a otra.



Asociación PASMO con su proyecto #MamáSeguraBebéSeguro de Zika nos dan información importante para tomar en cuenta y prevenir el Zika:



• Una persona infectada (hombre o mujer) puede transmitir el virus del Zika a su pareja durante la relación sexual, o si tuvo síntomas leves y estos desaparecieron. Incluso puede que no sepa que está infectado con este virus.



• El virus del Zika puede permanecer en el semen hasta 92 días, después de haberlo adquirido, aunque no presente síntomas.



• Es recomendable si la pareja está embarazada, que utilicen condón en cada relación sexual durante todo el embarazo.



• Recuerda que 8 de cada 10 personas que adquieren Zika no presentan síntomas.



Si se presentan síntomas, estos son: sarpullido en la piel, fiebre no elevada, dolor de cabeza, conjuntivitis no purulenta (ojo rojo sin secreción) y dolor muscular y/o articular.



En el caso de la mujer embarazada con Zika o con sospecha de Zika, debes conocer lo siguiente:



• No todos los bebés desarrollan problemas por el virus del Zika, sin embargo, si se presentan, los daños pueden ser irreversibles



• El tratamiento es el mismo que para otras personas no embarazadas: reposo, tomar acetaminofén para alivio de fiebre y dolor, beber suficientes líquidos.



• La microcefalia en el bebé, puede en algunos casos detectarse mediante el ultrasonido, en otros casos hasta el nacimiento e incluso podría desarrollarse hasta después del parto.



• La embarazada debe acudir a todos los controles prenatales desde el inicio del embarazo



Si está planificando un embarazo, se recomienda esperar al menos 6 meses en el caso de los hombres y 2 meses en el caso de las mujeres, luego de haber adquirido la infección o tener sospecha de haberla adquirido.



El virus también puede transmitirse de la madre embarazada al bebé a través de la placenta, lo que se conoce como Transmisión Vertical (madre-hijo). El bebé infectado puede desarrollar el Síndrome Congénito del Zika.



La salud del bebé lo vale todo, por eso debes protegerlo y cuidarlo del Zika utilizando condón durante todo el embarazo, para evitar daños en el bebé que pueden afectar su desarrollo.



Si tienes dudas sobre el Zika, Dengue, y Chikungunya o de los riesgos del Zika durante el embarazo, puedes escribir a Cuídate Bien, en donde se te brindará una asesoría online personalizada, confidencial y gratuita, por un equipo capacitado y con amplios conocimientos.