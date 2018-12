Tenga cuidado con el sobrepeso

Tegucigalpa, Honduras

¿Padece usted de sobrepeso? Quizá muchos consideren que con verse al espejo pueden encontrar una respuesta acertada, pero la realidad es que este problema va más allá de una simple apariencia.



La nutricionista Ana Cristina Gutiérrez explicó que se le llama sobrepeso por dos motivos. En primera instancia, el peso de la persona no concuerda con su estatura. “Un indicador que actualmente no tiene mucha fuerza a nivel médico, pero sí nos puede ser útil, es el Índice de Masa Corporal (IMC), que relaciona el peso en kilos con la estatura en metros al cuadrado”, informó.



Sin embargo, la experta aclaró que hay otro señalizador aún más importante, la composición corporal. Esta permite evaluar el porcentaje de grasa, que juega un papel muy importante a la hora de definir el estado de salud del paciente. “La conjugación de ambos factores, sobre todo del último, nos sirve para darnos cuenta de que la persona debe bajar de peso”, apuntó.



¿A qué se debe?

Los factores que inciden en que este padecimiento se haga presente son varios, pero la especialista aseguró que el sedentarismo es uno de los más comunes en la actualidad. “Aquellos que pasan demasiadas horas casi sin moverse, sentados en el mismo lugar, trabajando todo el día en un escritorio; así como quienes hacen el mínimo esfuerzo por caminar, se movilizan solo a base de vehículos, no muestran interés en hacer ningún tipo de actividad física y consumen grasas y azúcares refinados en exceso, son blancos vulnerables”, comentó.





La nutricionista Ana Cristina Gutiérrez explicó la importancia de mantenerse en el peso ideal.







Gutiérrez recalcó que una vez que el paciente haya identificado que tiene sobrepeso, el primer paso hacia el cambio es el reconocimiento. “La persona debe darse cuenta de que no está bien”. Segundo, es necesario que se realice un examen de sangre para ver cómo están sus lípidos y su glucosa. Y en tercer lugar, es imprescindible que asista donde un profesional de salud que pueda recomendarle un plan balanceado para que baje de peso de manera gradual y constante.



“La atención especializada es clave para que el cuerpo se pueda ir acostumbrando a esa disminución de peso gradual que ayudará a las personas a mejorar su salud y sus condiciones físicas. Nunca es bueno que opten por revisar páginas de Internet ni revistas en donde alguien sin preparación profesional recomiende una dieta cualquiera”, apuntó.



Un plan individualizado, que tenga una buena distribución de nutrientes a lo largo del día, con tiempos de comida que incluyan todos los grupos alimenticios, es la mejor opción para una persona que quiere bajar de peso, sobre todo acompañado por una rutina de ejercicio constante. Según Gutiérrez, esta no necesariamente debe regirse por ir a un gimnasio todos los días, es posible hacer ejercicio de diferentes maneras.