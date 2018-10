Los tips que hacen que tus vacaciones sean saludables

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Semana Morazánica está llena de diversión y nuevas aventuras, sin embargo, debes saber unos simples tips para que tu viaje sea de lo mejor y el regreso a casa más relajado.



Ficohsa y su asistencia Vital 24 te brindan estos simples consejos:



Alimentación

Siempre está pendiente de la fecha de vencimiento de cada compra en los supermercados, pulperías y otros establecimientos, esto podría evitar enfermarte y no disfrutar como lo planificaste.



Verifica si el local donde esperan ingerir alimentos tú y tu familia tiene las condiciones higiénicas necesaria.



Bebe agua

La hidratación es básica en cualquier día del año y para la Semana Morazánica, obviamente no es la excepción. Los médicos recomiendan tomar de 2 a 2.5 litros de agua al día.



Regreso saludable

Si tus vacaciones las disfrutarás a cientos de kilómetros fuera de casa, trata de programar tu regreso para que llegues a casa un fin de semana. De esta manera no tendrás que incorporarte al trabajo de una vez. Intenta comenzar a hacer tus tareas comunes poco a poco.



Aprovecha tu energía

La vacaciones suelen darnos buenas energías, aprovéchalas para iniciar nuevos proyectos. El impulso de creatividad que surge tras un viaje te puede llevar a algo muy productivo. Y ¿Por qué no? Comienza a planear tu próxima aventura.

Revisa tu carro

Verifica si cuentas con el kit de prevención para tu viaje de ida y regreso. Además visita un experto para que te indique en qué condiciones se encuentra tu vehículo y lo que necesitas para viajar por la carretera si se presenta un problema.

De igual forma cumple con estos consejos antes de iniciar tu viaje:

Descansa bien antes de ponerte a conducir

Carga el carro correctamente

Estudia el itinerario antes de salir de viaje en coche

Evita las horas pico al viajar por carretera.

Si necesitas asistencia, puede solicitarla aquí en el link