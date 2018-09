No se confíe del dengue

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

La comunidad debe estar alerta. El dengue repunta su presencia en el territorio hondureño con un reporte de más de 5,000 casos confirmados hasta esta semana, una cifra que refleja un aumento de casi 800 pacientes en relación al año 2017 para estas mismas fechas.



Los datos fueron confirmados por la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Diana Núñez, quien hizo un llamado directo a la población para que preste atención a las señales que manifiestan la presencia de esta enfermedad.



“Al tener síntomas como fiebre, malestar corporal, dolor de cabeza o en la parte baja de la espalda, incomodidad en los ojos y escalofríos, las personas deben asistir al establecimiento de salud más cercano para que un médico las evalúe y les otorgue un diagnóstico que les permita confirmar o descartar que tienen dengue”, indicó.





A diferencia del dengue, el zika y el chikungunya han reflejado una disminución de casos en relación al año 2017.





Núñez agregó que esta patología se está presentando principalmente en las regiones de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Comayagua, Yoro, Olancho y Choluteca, por lo que es necesario que los habitantes de estos departamentos y zonas aledañas implementen medidas de prevención.



“La identificación del riesgo es el primer paso. Si yo no percibo que estoy en peligro al ver una larva en mi pila o en los recipientes donde acumulo agua, entonces no estoy haciendo nada. Tengo que deducir que esa larva va a producir un zancudo y que este me puede trasmitir el dengue”, aclaró la experta.



Los criaderos se presentan con mayor frecuencia en las pilas, baldes y barriles, por lo que los médicos recomiendan hacerles una limpieza completa al menos una vez por semana. En aquellas comunidades donde haya racionamiento de agua, se sugiere mantenerlos tapados de forma hermética para que el zancudo no deposite sus huevos.



“En los establecimientos de salud se les darán las recomendaciones pertinentes a las personas que busquen asesoría, pero de nada servirá si al llegar a casa tienen al menos un criadero, por eso el llamado a la población es a que tomen conciencia y formen parte de esta respuesta”, finalizó Núñez.