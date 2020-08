El kilometraje en un auto usado

Comprar un auto de segunda requiere tiempo y paciencia, no se vaya con una primera impresión.

Tegucigalpa, Honduras.

Comprar un auto de segunda mano puede ser una tarea algo complicada si no estamos al tanto del mundo del motor.

Además del aspecto del auto a comprar y el estado del motor, una de la cosas que más se debe tener en cuenta es el kilometraje de uso.

Esto para tener una idea del uso que ha tenido el vehículo y el estado del mismo para determinar si es necesario hacer una inversión.

Expertos en el mercado de autos usados dividen el kilometraje de coches en segmentos, según su tamaño.

En el grupo A están los autos mini de 3 a 3.75 metros, en el B autos chicos de entre 3.75 y 4.2 metros, en el grupo C los autos compactos de entre 4.2 y 4.5 metros, en D autos medianos de entre 4.6 y 4.8 y por último el grupo E con autos grandes de más de 4.8 metros.

Esta división permite definir un poco hasta cuántos kilómetros conviene comprar un auto usado. Si bien no hay un kilometraje exacto para cada modelo, ya que a fin de cuentas lo más importante es el mantenimiento que ha tenido el auto y si se le han hecho todos las revisiones en tiempo y forma, algunos expertos aseguran que lo recomendable es que los autos de los segmentos A y B no tengan más de 50,000 km. Por su parte, los vehículos más grandes (segmentos C, D y E), pueden estar cerca de los 100,000 km.

Mantenimiento

Una de las recomendaciones principales a la hora de pensar en qué auto usado comprar es la de chequear qué mantenimiento se le ha hecho el vehículo.

Más allá del tamaño del vehículo, una de las principales recomendaciones cuando se busca un auto usado es contar con la opinión experta y profesional de un mecánico de confianza. Es quien le podrá decir mejor que nadie el estado general en que se encuentra el motor del auto. Muchas veces la parte estética del auto es lo que más miramos y es al revés: la clave está en cómo está el motor y todos sus componentes.