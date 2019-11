Guía rápida para comprar un vehículo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Lo ha pensado bien y ha llegado el momento. Usted está resuelto a adquirir un vehículo nuevo.

Comprar un automotor es una de las experiencias más emocionantes de la vida, pero usted puede terminar presa de la ansiedad, confusión o malas decisiones si no tiene claro lo que necesita y lo que puede adquirir.

Con tantas ofertas, opciones, marcas y modelos, es fácil perder la claridad o extralimitarse. Siga estos consejos para que su decisión sea la mejory evitará arrepentimientos posteriores.

-Defina su presupuesto. Entrar a un concesionario sin un presupuesto definido es alargar el proceso de compra y perder tiempo valioso para usted y el vendedor.

Decida previamente si pagará de contado (nunca gaste todos sus ahorros) o si necesita financiamiento bancario, y tome en cuenta si a usted le tocará pagar los gastos de matrícula y cierre o si el concesionario los cubrirá.

Analice cuánto de sus ingresos mensuales podría destinar para el pago de una cuota por su vehículo, que debe incluir el seguro del mismo, y sujétese a dicho presupuesto.

-Tenga claro qué tipo de vehículo realmente necesita.Sea un sedán, una camioneta, un pick-up, un deportivo o un subcompacto, defina bien qué tipo de vehículo satisfará sus necesidades actuales y futuras, tomando en cuenta el tamaño de su familia, el tipo de calles que transitará y el uso que le dará a su auto.

De esta forma le será más fácil escoger la marca y modelo que mejor se adecue a su estilo de vida y familia.

-Infórmese. El mejor amigo de un comprador es la información. Si usted investiga anticipadamente estará en una mejor posición a la hora de negociar. Gracias a internet, usted puede informarse sobre las características de los modelos de coche que tiene en mente y las opiniones positivas o negativas de algunos propietarios.

Casi todas las marcas generalistas tienen ofertas de coches en todo tipo de segmento, pero cada modelo es una propuesta diferente en prestaciones, rendimiento, diseño, calidad, durabilidad y precio.

Analice qué vehículos le ofrecen un menor consumo de combustible y mejor garantía por parte de los distribuidores, así como el costo del mantenimiento a largo plazo y la relación costo-prestaciones-calidad.

-Escoja un buen plan de financiamiento. La oferta de productos financieros para el mercado automotriz es muy amplia. Aproveche esa ventaja para discernir qué plazo y cuota le conviene mejor según su economía y cuál ofrece mejor porcentaje de intereses.

También defina si el contrato se debe hacer en moneda local o extranjera. No firme jamás algo de lo que no esté seguro o que no comprenda bien y lea a saciedad las letras pequeñas de todo documento, incluyendo la póliza de seguro y todas sus cláusulas y tenga claro cada componente que suma al total de su cuota mensual.

-Solicite una prueba de manejo. Esto es imperativo. Considerando la magnitud y alcance de su compra, es obligación de todo concesionario facilitarle una prueba de manejo guiada de cualquier modelo que sea de su interés.

Diez minutos detrás del volante le darán una retroalimentación valiosa sobre cómo usted se siente en el auto y cómo este responde a sus comandos, así como la visibilidad hacia el exterior y el confort. También le ayudarán a familiarizarse con la nueva tecnología que el vehículo tenga incorporada.

-Manténgase bajo control. Usted es el cliente. Usted tiene el control de sus decisiones. Tómese su tiempo para elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades, pero también el que había soñado. La decisión es solo suya, no del vendedor.

Recuerde que en cualquier momento antes de firmar usted puede marcharse e ir al siguiente concesionario. El vendedor lo sabe.

Ejerza ese poder y ese derecho y sea amable pero firme. No decida sin antes pensarlo bien y asegúrese de que los términos de garantía y seguro estén absolutamente claros en la documentación adjunta a su contrato y que usted entiende todo a cabalidad.

Comprar un nuevo auto es una decisión con incidencia a largo plazo y los economistas lo consideran la segunda más importante inversión familiar, después de su casa.

A fin de cuentas es una transacción comercial y una de las pocas en las que usted aún puede negociar. Mantenga sus emociones bajo control y el resultado final será más satisfactorio.