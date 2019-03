¿La edad influye para manejar?

Omar Hidalgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manejar no se mide por la capacidad del conductor al volante sino por conservar la seguridad de los demás en la carretera. Ahora bien, ¿influye realmente la edad al momento de maniobrar un vehículo?.

Aunque en Honduras no exista un límite para que los adultos mayores desistan de conducir, la edad no se detiene y los reflejos, vista y sistema auditivo disminuyen con el tiempo, lo que podría generar consecuencias para los demás conductores al no cumplir con los requerimientos establecidos en la ley.

“Desde el punto de vista de conducción tenemos que analizar los requisitos establecidos en la ley debido a que hay personas de edad madura que tiene condiciones físicas excepcionales comparados con los de una persona que está en la adolescencia, sin embargo, si la persona no cumple con los requisitos físicos, psicométricos y de la vista, no se puede extender una licencia para conducir”, explicó José Estévez, subinspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Por otra parte, Según la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, se considera de la tercera edad a las personas mayores de 60 años, una etapa que vista desde el ámbito de la seguridad vial no necesariamente representa un factor de alto riesgo debido a que son los jóvenes los que presentan más accidentes en comparación con los mayores.

“Yo difiero del concepto habitual sobre los adultos mayores, porque realmente los jóvenes entre 19 y 25 años sufren más de accidentes, una persona saludable no debe tener ningún problema y aunque las facultades para manejar disminuyen con el tiempo, si una persona tiene 80 años y el médico le da el visto bueno para manejar, nosotros como institución no podemos excluir a un ciudadano de sus derechos”, aseveró Estévez.

Consejos para los adultos mayores

Si tiene 65 años debe visitar a un oftalmólogo cada año para confirmar que su visión no presenta ningún problema. Sea físicamente activo para mejorar su fuerza y flexibilidad. No maneje diariamente por la noche por la visibilidad y si lo hace, mantenga la calma