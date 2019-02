Por qué el escape de las motos hace explosiones y sus soluciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fastidioso sonido de la explosión que produce el escape de una motocicleta cada vez que se deja de acelerar el motor y este entra en compresión, tiene un por qué.



Por lo general se consideraría que este molesto ruido solo ocurre en motos viejas o ya usadas, sin embargo, este también es común en motocicletas de agencia desde sus primero kilómetros.



¿Pero, por qué ocurre este molesto sonido si el automotor de dos ruedas está nuevo?, bien desde EL HERALDO te explicamos el por qué de esta falla bastante común en las motocicletas.



Formalmente este efecto se conoce como “deflagración de escape” y no es recomendable para tu compañera de dos ruedas, esto sería una detonación en el sistema de escape, que debería suceder en la cámara de combustión. Pero se produce en el lugar incorrecto, lo que provoca el estruendo.



Problemas

Esto puede ser generado por alguna de estas cuatro razones, gasolina de mala calidad, suciedad en el carburador, mala regulación de las válvulas del motor o una bujía sucia o en mal estado.



Soluciones

En muchas ocasiones el problema no es más que el tipo de combustible que tiene la motocicleta en ese momento, por lo que, los mecánicos recomiendan utilizar gasolina de la mejor calidad. En Honduras gasolina "superior".



En el caso de que no sea el combustible, se debe proceder a realizar una revisión a la bujía del motor, por lo general basta con una limpieza, sino, debes realizar un cambio y colocar una bujía de alta calidad.



Cuando se trata del carburador, basta con llevar la moto a tu mecánico de confianza y pedirle que realice una limpieza total de este, proceso que suele realizarse con un "Carb Cleaner".



Y por último sería el ajuste y regulación correcta de las válvulas del motor, ya que la motocicleta al ser muy nueva pueden estar muy ajustadas o al ser muy usada pueden estar demasiado flojas.



Es recomendable que todos estos procesos lo realice un mecánico experto el cual pueda determinar lo mejor para la motocicleta. Ya que este tipo de ruidos, por más común que parezca, afecta la vida útil de tu sistema de escape.