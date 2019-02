Consejos para tus primeros kilómetros en motocicleta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos hondureños eligen la motocicleta como medio de transporte por diferentes razones, ya sea por su economía, su facilidad de movilidad, por gusto o pasión.



Si embargo, muchas personas que día a día se transportan en los bulevares y calles hondureñas suelen ser primerizos en conducción de motocicleta, de hecho varios ni siquiera han aprobado el examen práctico de motocicleta de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.



Por lo que, EL HERALDO te trae un par de consejos que te serán de mucha ayuda si eres novato en conducción de motocicleta, ya que, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones y conducir con máxima cautela hasta ser un conductor experimentado.



Tips a seguir.

1.- Antes de comenzar a rodar y acelerar tu motocicleta a altas revoluciones, tienes que pensar en ti mismo, el primer consejo consiste en equiparse adecuadamente todo el tiempo, si bien es cierto, no se puede andar con un traje de motociclista profesional todos los días, hay elementos indispensables que no pueden faltar como un buen caso, ya sea de visera o redondo, guantes, he incluso utilizar una buena chaqueta y pantalones.



2.- Mucho antes de encender tu motocicleta es importante que sepas para qué funciona cada botón o mando que esta trae consigo, especialmente el lugar de los frenos, pata de cambio y las vías.



3.- En las primeras rodadas es recomendable darlas en un espacio abierto ya sea en un terreno o una cancha de fútbol, a lado de una persona experta en la materia que vaya explicando qué hacer y qué no.



4.- Una vez que comienza la conducción es importante contar con valor, serenidad, prudencia y una buena postura de manejo, que le permita la usuario alcanzar todos los controles.



5.- Si la moto que vas a utilizar es nueva o de agencia es recomendable no pasar de los 60 kilómetros por hora, durante los primeros 500 km de vida del motor.

6.- Utiliza siempre ambos frenos de tu motocicleta, debido a que al solo utilizar uno la moto tiende a derrapar y suele terminar en una caída innecesaria, practica esta maniobra en una área controlada.

7.- No sobre cargues la motocileta, busca en el manual de usuario el límite de peso, esto incluye el no subir a más de dos personas en la moto, ya que no solo se esfuerza más el motor, si no que también se dificulta la conducción y estás más propenso a un accidente.

8.- Por último consejo, conocer bien las leyes de tránsito, de esta manera te aseguras de estar siguiendo las normas y evitas molestias por parte de las autoridades.

Si te caes de tu moto, es importante de recordar, uno de los refranes más conocidos entre motociclistas "Solo existen dos tipos de motociclistas, el que ya se cayó y el que se va a volver a caer". Las caídas y golpes en motocicletas van incluidos cuando decides utilizar este medio de transporte.