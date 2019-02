¿Cómo cuidar la vida útil de tu motocicleta en seis sencillos pasos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La motocicleta es uno de los medios de transporte más utilizado por los hondureños debido a su bajo consumo en combustible y la facilidad para movilizarse en las ciudades con mucho tráfico.



Sin embargo, sus características y ventajas requieren de atenciones particulares para que no falle en un momento de vital importancia.



En EL HERALDO te explicamos los seis pasos básicos para poder mantener tu motocicleta ya sea nueva o usada y poder sacarle su máximo rendimiento.



PASOS A SEGUIR



1.- Calentar tu motocicleta antes de salir a rodar es algo fundamental, debido a que durante la noche, cuando dejas de utilizarla, el aceite se va hasta la parte de abajo del motor, provocando que algunas piezas pierdan lubricación.



Por lo que, al encenderla, una de las primeras partes en accionarse sería la bomba de aceite, que es la que permite que todas las zonas del motor comiencen a lubricarse. Es recomendable calentarla de 2 a 5 minutos.



2.- El cambio de aceite y bujía: Se recomienda que los cambios se realicen cada 500 o 1,000 kilómetros recorridos, dependiendo del modelo y cilindraje de la moto.



3.- No se debe de acelerar la motocicleta en vacío: Al estar la motocileta en neutral y acelerarla solo provoca que el motor se esfuerce el doble y las piezas internas se desgasten prematuramente.



4.- Cuando estés en un semáforo NO debes tener el embrague (clutch) presionado: Esto generará que los discos del clutch se mantengan en constante fricción y provoque un desgaste innecesario y un pronto cambio en los discos.



5.- Kit de tracción de la motocicleta: (Cadena, porta catarina, sprocket y catarina trasera) es importante mantener este kit en su máximo funcionamiento, ya que, al fallar uno de estos, ocasiona que todos los demás fallen. En el más común de los casos que la cadena se salga o se rompa.

6.- No sobrepasar el límite del peso de la moto, debido que, aparte de volver más difícil la conducción aumentando las posiblidades de un accidente, genera un desgaste en la vida del motor.



NOTA: Es importante realizar las revisiones de las motocicletas cada 1,500 kilómetros, en manos de un experto, para que cambie toda pieza mala o que esté por arruinarse, logrando así que la moto siempre se encuentre en su máximo funcionamiento y pueda sacarle todos los años de vida útil posible.