Cómo decorar la mesa para fin de año: guía básica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es posible que no haya regalos involucrados, pero para muchos la víspera de Año Nuevo sigue siendo una de las celebraciones más anheladas.



Invita a repensar, revaluar y establecer resoluciones de vida y, ¿por qué no?, a celebrar.



De ahí que esta edición de cierre la centramos en la decoración de mesas. Ya sea usted un anfitrión primerizo o que simplemente busque inspiración para superarse un año más, aquí le develamos algunas ideas fáciles y en tendencia.

LEA: Elementos que no deben faltar en su decoración navideña



Antes de entrar en materia, tome en cuenta que el aspecto de una mesa refleja quiénes somos y qué queremos proyectar a invitados y a propios.



La elección del mantel siempre ha de regirse según el criterio de la proporción, es decir, no debe ser muy recargado para poder jugar con más libertad con el resto de elementos. Si se trata de un estampado con mucha presencia, el resto de la decoración, vajilla, cristalería, etc., deberá ser más sencilla para no caer en el exceso. Lo seguro es decantarse por manteles de aire clásico, como los estampados estilo tartán o los bordados con detalles sutiles, ya sea con fondo en blanco y detalles en color (hojas, estrellas, etc.) u optar por aquellos neutros que sirven para el resto del año.

+Funcionalidad y organización en su cocina



A partir de la base piense en la tendencia que abrazará.



Una de las más fuerte de esta temporada es el diseño gráfico. Para ello, utilice figuras de esferas de reloj en blanco y negro como inspiración para su combinación de colores. Llene los jarrones con piedras monocromáticas para ayudar a que las flores decorativas se mantengan erguidas.

VEA TAMBIÉN: Cómo añadir tonos tierra a su decoración