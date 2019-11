Decoración navideña

Tegucigalpa, Honduras.- Estamos más cerca de una de las temporadas más bonitas y festivas del año. Nos referimos a la Navidad.



¿Ya pensó cuál será la decoración de su hogar para esta temporada? ¿Por qué color se decantará esta temporada? Independientemente del color o el estilo que quiera darle a la ornamentación de su hogar, en este artículo recopilamos los elementos que no deben faltar para que la alegría de la Navidad inunde su hogar.



Coronas. Estas son el elemento decorativo de las puertas y con las que le da una bienvenida previa a sus invitados. De estas las hay en diversas tonalidades que le hacen honor a esta bonita época del año.



Centros de mesa. Estos le dan un toque especial a los comedores o mesas de sala, por lo que pensar en uno es indispensable. Estos los puede encontrar en las tiendas o bien puede optar por elaborar el suyo a su gusto.



Para el caso están las velas, las cuales son una insignia para esta temporada sobre todo si son gruesas y de color rojo. Este elemento es una buena opción para decorar algunos estantes en la pared.



No podemos olvidar las luces navideñas. Ya sea para el interior o exteriores, las luces son un claro aviso de que la Navidad llegó al hogar. El color dependerá de la decoración de su casa. Y no podemos obviar los regalos navideños, estos son indispensables al pie del árbol de Navidad.