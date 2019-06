Organice mejor su armario

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los armarios dentro del dormitorio suelen ser espacios a los que no se les presta la atención debida. Estos son, sin duda, grandes apoyos para que el lugar se vea mucho más estructurado, pero debe tener en cuenta algunos consejos para sacar el mejor provecho de cada espacio.



No es del todo necesario un walk in closet para poder tener cada cosa en donde debería. Existen diversas formas de mantener sus prendas organizadas sin necesidad de metros extra en su habitación.



Opciones sencillas

Si su dormitorio cuenta con armarios de madera enclavados a la pared, debe considerar que es de suma importancia estar limpiando el área constantemente para evitar que crezcan o se reproduzcan insectos que pueden dañar su ropa y zapatos. Una de las mejores formas de mantener este espacio libre de plagas es colocar ciertos productos químicos en las esquinas.



Otras opciones disponibles son los gaveteros, a pesar de que estos sí abarcan un espacio considerable dentro de la habitación. La clave para crear la ilusión de un espacio más amplio es mantener al mínimo otros muebles de gran tamaño. La ventaja más importante de estos es que puede organizar por gavetas cada tipo de prenda, haciendo más fácil la misión de encontrar lo necesario.



Por otro lado, una de las modalidades más usadas en Europa, e incluida dentro de los estilos minimalistas o nórdicos de decoración, son los muebles de metal enclavados a la pared. Esta alternativa es muy utilizada porque permite ver todo de una manera más limpia. Sin embargo, al estar todo a la vista y sin puertas, debe mantener un perfecto orden o este elemento se verá muy cargado y de mal gusto.



Dedicación y orden

Colgar y doblar correctamente las prendas, usar cajas para acomodar piezas más pequeñas, tener al menos un sentido mínimo de organización y dedicar un poco de tiempo para separar la ropa por temporadas es un esfuerzo pequeño con una recompensa enorme. Esto no solo le permite ver de manera más precisa todas sus opciones para crear atuendos únicos, sino que ayuda a que sus piezas no se maltraten.



Evitar el uso constante de la plancha ahorra tiempo y energía eléctrica. Para ello, trate de mantener estiradas piezas como vestidos, faldas y camisas que puedan arrugarse mucho al permanecer dobladas, o peor aún, acuñadas.