Transforme su baño principal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El baño principal en el hogar debería ser uno de los espacios más cuidados. No dude en cambiar ciertos aspectos para hacer de esta estancia un lugar cómodo y acogedor pero sin dejar de lado el estilo decorativo.



Hay varios detalles que pueden hacer de su baño un sitio de la casa muy especial, sin que esto signifique incurrir en grandes gastos. Lo más importante es determinar qué cambios realizará y ser constante con el diseño del resto del hogar.



Detalles y estilos

Los diseños más comunes en este espacio son aquellos que cuentan con madera, pisos blancos y tonos tierra. Estos son la opción más fácil no solo para combinar y mantenerlo limpio, también logran crear esa sensación de amplitud. Una de las formas en las que se puede salir de lo normal es añadiendo estantes de metal, ciertos adornos como los difusores de aroma o plantas, entre otros.



El color de las paredes en el baño deben combinar con el estilo del dormitorio principal pero no tenga temor en añadir destellos de colores fuertes como azul royal, línea de rojos y tonos neón, para dar un sello diferente.



Este espacio debe complementarse con objetos que lo conviertan no solo en un baño sino en un espacio de relajación. Con ayuda de expertos, usted puede decorar el baño ideal.