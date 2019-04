Acondicione su patio en verano

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Una de las vacaciones más esperadas del año son las de Semana Santa. Durante este tiempo, muchas familias o grupos de amistades aprovechan para irse fuera de la ciudad y disfrutar de tiempos de relajación en la playa o montañas.



Sin embargo, puede transformar su patio o jardín en un espacio perfecto para reuniones veraniegas sin la necesidad de gastar tanto dinero.



La clave para transformar estos espacios en el alma de la casa durante el verano es mantener cosas importantes en dicho espacio.







Sea creativo

Una buena idea si no cuenta con piscina o no quiere colocar una es llevar los tiempos de la comida a este lugar. Manteles, sábanas y cojines en el suelo harán de este momento uno único y fresco con las altas temperaturas que se avecinan. Objetos como hamacas o focos de luces hacen que una fiesta de tarde o noche sea más amena y llena de clase chic.



Si usted tiene pequeños y colocará una piscina inflable o ya cuenta con una, tenga en consideración las siguientes recomendaciones.



No pierda de vista a sus hijos mientras están en el agua, si son bebés coloque en sus brazos los respectivos flotadores y, por último, trate de colocar un plástico protector en el piso para evitar dañar tanto la piscina como su patio. De esta manera tendrá unas felices vacaciones.