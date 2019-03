Transforme y cuide su jardín

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

El jardín es muchas veces uno de los espacios en el hogar al que menos atención se le presta, pero con el verano tan cerca se debe tomar un tiempo para cuidar

del mismo.



El calor tiende a marchitar las plantas si estas no están hidratadas.

Existen diversas formas de cuidar de este espacio sin incurrir en mucho gasto.





Consejos

Lo primero es dar un especial énfasis a sus flores. La mejor forma de cuidar de ellas es moverlas de lugar (si se encuentran en macetas), ubíquelas estratégicamente en espacios que no son tocados por el sol de manera directa.



Si están sembradas trate de regarlas por la noche, evite hacerlo cuando el sol está en su punto más alto.



Por otro lado, el verano es una de las temporadas para disfrutar del aire libre.



Puede perfectamente crear de su patio un lugar agradable con pequeños adornos o muebles.



Una idea útil es colocar sillas de madera o metal en un punto donde el sol no

sea problema.



Estos espacios se vuelven perfectos para poder meditar o relajarse. Al estar concentrada en usted puede soltar estrés sin la necesidad de salir de casa.



Hay varias tiendas donde puede encontrar adornos que harán que este espacio resalte de una manera natural y combinando con la decoración existente a nivel macro en el hogar.