Cocina tradicional en época navideña

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

La chef de la revista Buen Provecho, Laura Morales brinda un paso a paso sencillo para preparar uno de los platillos más representativos de las fiestas hondureñas, los nacatamales.



Esta deliciosa receta puede variar dependiendo de lo que cada persona le guste añadir como complemento en el nacatamal. Generalmente cambian las carnes o ciertos elementos como las pasas, garbanzos o la papa. La receta que la chef Morales nos compartió es una bastante completa.



“Platos tradicionales como este son importantes, ya que mantienen vivas nuestras costumbres”, destacó la chef.



Durante este tiempo dedique un poco más de atención a aquellos platillos y espacios que harán que sus familiares y allegados quieran siempre regresar a su casa por el hermoso ambiente acogedor.



La cocina de Honduras está bañada de deliciosos sabores que hacen de ella una de las más completas a nivel internacional, no dude en poner en práctica esta receta y de paso comparta ese tiempo con sus familiares abrazando la temporada.



Ingredientes:

*Rinde: 25 porciones

4 libras de masa de maíz

4 libras de carne de cerdo

2 libras de manteca de cerdo

1 lata de aceitunas y chícharos

1 caja de pasas

1 libra de arroz cocido

1 libra de papas cortadas

10 sobres consomé de pollo

2 cebollas y chiles

15 dientes de ajo

1 mazo de culantro fino

Especias, sal, achiote, agua

6 paquetes de hojas de plátano cocidas y

Papel aluminio



Preparación:

1. Picar la cebolla, ajo, chile y licuar con culantro y agua.

2. Cortar la carne. Condimentar con un poco de la mezcla anterior, consomé, especias y sal.

3. Cocinar la carne hasta que no esté blanda y con jugo.

4. En un tazón colocar la masa y agregar consomé, especias, un poco del licuado y añadir agua poco a poco hasta que quede una masa homogénea. Apartar un poco de esta masa.

5. A la masa que apartó se le agrega el resto del licuado, también seis sobres de consomé, especias y achiote. Remueva la masa hasta que quede uniforme.

6. En una olla grande derrita 1 ½ libra de manteca, cuando esté derretida le agrega la masa blanca, no dejar de mover. Debe quedar suave.

7. Hacer lo mismo con el recado, pero agregar menos manteca, sazonar al gusto y remover hasta que espese. Dejar enfriar y reposar.

8. Cortar las hojas de plátano y aluminio en cuadros.

9. En un borde colocamos una cucharada grande de masa blanca, luego carne con jugo, arroz, aceitunas, chícharos, papas, pasas y una cucharada de recado.

11. Lo envuelve con cuidado y lo va recogiendo de los lados y lo va doblando.

12. Colocar en una olla uno encima del otro, se tapan con una hoja de plátano y una bolsa plástica.

14. Cocer durante cuatro horas, agregar agua constantemente.