Decoración con telas gruesas

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

La decoración de invierno es una de las más completas en cuanto a elementos diversos por las texturas de las telas.



En el caso de las telas para colchas siempre es mejor elegir las que tienen buena consistencia, para que adopten las caídas buscadas cuando se arregla la cama.



Una clave importante para jugar con las texturas de las telas es ser liberal en cuanto al orden visual de las piezas.



Las mejores telas para colchas son las que decoran su ambiente y, además, son de buena calidad, de suficiente caída para quedar bien armadas en la cama o sofá, las que no se deterioran con el paso del tiempo, las que resisten manchas, lavadas y usos muy pesados, por ejemplo, cuando los niños o en ciertos casos mascotas juegan en ellas.



Estos materiales gruesos como la lana, arreglos en crochet o algodón en capas no son solo piezas únicas para los dormitorios, estas telas pueden ser adoptadas por elementos como alfombras y cojines que se verán de igual manera muy bien en las salas de estar.



Un beneficio importante es que estos materiales son bastante cálidos, por lo que son ideales para el frío clima de invierno.



Pieza disponible en Zara Home, Multiplaza.



Colores

Los colores juegan una pieza importante en estos materiales, ya que no es tan seguido el proceso de lavado que se les brinda, así que es necesario utilizar tonos que puedan ser disimuladores.



Pigmentos sólidos (aquellos que no cuentan con ningún tipo de estampado) son con frecuencia los preferidos.



Al usar estampados o combinación de colores es importante tener en cuenta la decoración de todo el espacio no solo del elemento en específico para evitar una sobre carga de estilos.