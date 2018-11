La importancia de los centros de mesa

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

En muchas ocasiones los centros de mesa no son una de las prioridades en cuanto a la decoración.



Sin embargo, es un elemento importante en el estilo del hogar, ya que -dependiendo de la ubicación- estos son un hermoso detalle que acompañará la tendencia del hogar. Los centros de mesa florales son una excelente decoración, ya que brindan un ambiente natural, pero sobre todo un toque romántico además de ser versátiles y pueden ser utilizadas flores de temporada.



En cuanto al diseño, existe una gran variedad hoy en día. Lo más recomendable es utilizar flores acompañadas con bases de madera, cristalería, cerámica o figuras geométricas.



Las velas son bastante utilizadas como centros, si estas son aromáticas ayudan a la relajación del ambiente y crean una sensación de confort y calidez.



Recuerde que no es necesario gastar una gran cantidad en estas piezas, las velas pueden ser hechas de forma manual y pueden ser decoradas al gusto con los colores que predominen en el estilo de la casa. En ocasiones una simple fotografía puede ser el factor que cambie el look de una mesa. La creatividad juega un factor importante, pero recuerde no caer en el error de colocar uno que sea desproporcionado con la mesa.