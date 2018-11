La elegancia de las piezas de madera

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

La madera ha sido uno de los materiales preferidos para hacer muebles desde hace mucho tiempo y en todas partes del mundo.



Aun con el gran auge de otros materiales resistentes como el vidrio o los metales, la madera sigue cautivando la atención de los decoradores y amas de casa.



Este material sigue siendo uno de los pioneros en versatilidad y originalidad de diseños. La amplia gama de piezas que se pueden elaborar van desde mesas de café y mesas para el comedor hasta sillas, gabinetes y camas, etc. Dependiendo del tipo de madera que se utilice se podrán lograr distintos efectos y le dará un toque de elegancia al interior. Además de ser un material ecológico, reúne otra serie de propiedades como resistencia, durabilidad, adaptabilidad etc., que la convierten en uno de los referentes del hábitat, la decoración, la construcción y la clase.



Además logra aportar bienestar, por su aspecto estético, su tacto agradable, su baja conductividad térmica y su capacidad para regular la humedad que hace más agradables los climas interiores, aumentando el confort.



Generalmente la madera es asociada con estilos clásicos de decoración, sin embargo, puede ser un acompañante perfecto de un sinnúmero de estilos con la guía correcta y el tipo o color de madera que mejor favorezca la tendencia del hogar.



Beneficios

Tiene la capacidad de regular la cantidad de humedad. Este es un factor muy importante para las personas que padecen alergias, ya que ayuda a las vías respiratorias y reduce el riesgo de irritación de las membranas mucosas.



Es también muy duradera, así que un mueble de madera de buena calidad puede ser pasado de generación en generación.



Los elementos no son tan pesados como los de metal y, dada la estabilidad que poseen, hay un menor riesgo de que estos puedan lastimar o se puedan quebrar. Es reutilizable, recuperable y reciclable.