Los errores que se cometen al decorar una cocina

Tegucigalpa, Honduras

Si se habla de decoración de la casa, millones de veces, se presta mayor atención a estancias como la sala o dormitorios, dejando en el olvido a la cocina. Y, por raro que parezca, en esta parte del hogar se tienen que atender muy bien las necesidades decorativas, debido a su naturaleza funcional.



Hoy, le brindamos una lista de los principales errores que se suelen cometer a la hora de decorar este cálido espacio de la residencia. Así que tome papel y lápiz, y anote esos "pequeños" consejos que harán que su lugar de preparar y disfrutar del buen sabor, deje de tornarse aburrido. Propóngase convertir esta área en el favorito de toda su familia.



Así que, no lo piense más, dele un toque de magia que seguramente dejará a sus seres queridos fascinados y a sus invitados cautivados de ese rinconcito de su vivienda.



Ausencia de 'office' y espacios desaprovechados: Uno de los errores frecuentes que se cometen en el diseño de las cocinas es el de no aprovechar todos los huecos posibles, renunciando a menudo entre otras cosas a una zona para comer, aunque sea mínima.





Evite dejar espacios libres, eso ayudará a que la cocina se vea ordenada.







Esto se puede resolver con mesas plegables en cocinas pequeñas, pero a veces resulta incómodo tener que sacar las sillas, si se puede y no obstaculiza en exceso, es conveniente optar por una mesa fija o barra.



Falta de iluminación: Es uno de los aspectos a menudo descuidados. Tenga en cuenta que la cocina es un sitio que debe estar siempre bien iluminado. Lo recomendable es usar luces LED o focos que iluminen de forma vertical para que no haga sombra con su cabeza cuando prepara los alimentos.



Puntos de agua descoordinados: El lavavajillas es otro de los elementos que marcan la distribución de la cocina y que por lo general es un tema que siempre se descuida. No olvide que es importante situarlo cerca del punto de agua. También es una buena opción ubicarlo cerca de la zona donde se guarda la vajilla.





Recuerde lo importante que es, ubicar el lavavajillas cerca de donde guarda la vajilla.







Muebles funcionales, a medias: Las islas son complementos fundamentales en una cocina, y es una lástima que sólo se usen en ocasiones para almacenar enseres.



Una de las recomendaciones es que utilice colores vivos, ya que en los últimos años, en los hogares se suele elegir para la cocina colores muy llamativos, tanto en armarios como en utensilios. Amarillos, naranjas, verdes,… son tonos que, pese a lo que parezca, hacen que el espacio se vea más reducido.



Los expertos, apuestan por las nuevas tendencias. Elegir los blancos, negros y grises, dotan a la cocina de un diseño atractivo y elegante.