Sky Inn, un detalle para ese ser especial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sonrisa instantánea que se desprende al recibir una sorpresa especial no tiene comparación. Ser partícipes de momentos de felicidad es lo que Sky Inn ofrece a sus clientes.



“Somos una opción para todos los que quieren regalar un detalle o sorprender con una decoración especial a un ser querido, ya sea en su casa o en el trabajo. Nos acomodamos al presupuesto de las personas y escuchamos sus ideas, sin importar lo extrañas que parezcan. Amamos poder ser parte de esas memorias”, expresa Kristabel Herrera, su fundadora.



El nombre nace del amor que su creadora ha sentido por el cielo desde siempre, y de una frase particular que estando enamorada solía decir: “Me siento en el cielo”. “Curiosamente lo decidimos con una amiga, cuando estábamos afuera de un parqueo esperando un producto. Ella me preguntó: “¿Qué es lo que más le gusta y la representa?”, y yo no lo dudé: “El cielo”, contesté. Así lo armamos”.



Y como todo emprendimiento, tiene una historia que contar. “Desde que inicié de enamorada en el colegio, amaba hacerle cartas a mi novio de ese entonces. Tenía una prima que cada vez que le mostraba una fotografía del diseño, ella me pedía para sus amigas; me decía ‘un día vamos a poner una tienda’. Luego pasaron los años e inicié a decorar en Navidad con una tía, llevamos unos ocho años haciéndolo. Pero mi mayor interés despertó hace tres años, cuando miraba videos de guirnaldas hechas con globos de látex, y los arreglos florales”, cuenta.



Realización

Gracias a las redes sociales y a las prácticas con las decoraciones familiares, Kristabel ha ido mejorando, y sigue aprendiendo. Este año, gracias al apoyo de Karoline Regalado, decidió expandir su cartera de clientes. Sobre todo, cuando en julio recibió la noticia de la cancelación de su contrato laboral. “Fue un balde de agua fría y estuve buscando trabajo, pero me pedían que tuviera más experiencia. Es en esta situación que Karoline Regalado me pide que le ayude con la decoración de su cumpleaños, y que formalicé mi emprendimiento” comparte.



“Mis trabajos van desde decoraciones en las reuniones, ramos de flores para esa persona especial, personalización de prendas u objetos, arreglos de frutas o dulces, entre otros. Para esta temporada navideña ya estamos agendando con mi tía para continuar con las decoraciones de casas y tiendas, respetando todas las medidas de bioseguridad”, adelanta Herrera.



Sky Inn ya es una realidad, pero los sueños de esta emprendedora continúan en ascenso. “Espero llegar a ser una planificadora de eventos, cuidar cada detalle en mis trabajos y principalmente generar empleo en mi país, ya que es muy difícil obtener uno”, aspira la joven periodista que además disfruta de hacer felices a los demás.



Recuerde visitar el Instagram @Skyinn_hn y el Facebook Sky Inn.