La pandemia dio a luz Klean Market, el sueño empresarial de Daniel Gómez

Tegucigalpa, Honduras.- Innovar, persistir y nunca desistir en su empresa fue la receta perfecta para el periodista y emprendedor Daniel Arnulfo Gómez Espinoza, quien con estos tres ingredientes logró cumplir su sueño de emprender Klean Market.

¿Cuándo inició?



Su sueño comenzó a tomar fuerza desde el mes de abril, cuando la pandemia del Covid-19 estaba a todo vapor, por lo que su enfoque principal fue emprender y reinventarse para ofrecer productos de calidad 100% orgánicos.



Es asi como Daniel Arnulfo Gómez Espinoza decidió ofrecer una amplia gama de productos para la higienización del hogar, negocios y oficinas para encontrar una oportunidad de nuevos ingresos ante la situación del país, "el primer producto que ofreci´fue el desinfectante ácido láctico, por ser el más recomendado ya que devuelve las propiedades naturales a las frutas, verduras, legumbres y carnes, eliminando las bacterias y virus directamente" explica el visionario emprendedor.



Luego incorporé al catálogo de productos el pediluvio elaborado de materiales reciclados con una base de fibrán y posteriormente un spray para la desinfección de ropa y artículos personales.



Además, Klean Market ofrece desinfectante a base de amonio cuaternario, lentes protectores, mascarillas personalizadas temáticas, casuales y formales para niños y adultos entre algunos de los accesorios que también se han convertido en una tendencia necesaria de la temporada.



Calidad y talento hondureño



Daniel también explicó que las mascarillas de su negocio son elaboradas por la diseñadora de alto prestigio Alma M. Izaguirre, quien utiliza telas de base, scroff, similar al terciopelo, algodón, polipropileno en el caso de algunas que las telas que son delgadas como tercera capa y algodones porque son frescos y no asfixia, entre otros materiales de esta herramienta de protección personal.



Con el paso del tiempo, en los últimos meses, Gómez ha incorporado nuevos productos a su inventario y ya cuenta con organizadores de carro como herramienta de bioseguridad para colocar lentes, lápices, gel de manos, cuadernos, libretas y libros.



Motivo de emprendimiento



Lo que para muchas personas fue una fuente de depresión, tristeza o zona de confort, para Daniel Gómez fue un reto y una nueva etapa de descubrir su potencial como emprendedor, ya que su propósito en esta pandemia fue reinventarse, formar su negocio y llevar el sueño de emprender a una realidad.



Su proyecto no inició solo, pues el joven emprendedor reconoce que la guía espiritual del Divino Creador fue un factor clave en su emprendimiento, " todo esto se originó primero por Dios, y segundo por la necesidad y deseo de tener lo propio" confesó el propietario de Klean Market.



Klean Market nació en medio de la adversidad de esta pandemia como una oportunidad para emprender, "por primera vez siento que los hondureños nos estamos apoyando desde la promoción de los productos de un amigo, hasta adquirir los mismos, gracias a Dios he tenido la respuesta y aceptación de los clientes y este sueño va creciendo con la satisfacción de la clientela y los productos de calidad que les ofrecemos" agradece el emprendedor.



Para adquirir los productos de Klean Market puede visitar su tienda ubicada en colonia Miraflores calle principal, avenida Santa Cristina, media cuadra antes del semáforo, frente a lavandería Madison.



Toda esta gama de novedades se comercializan en su local y de manera más amplia a través de sus redes sociales en Facebook: Klean Market Plus y en Instagram: Klean_Market, así como también puede contactar a sus números de teléfono: 3267-15-27 y 9728-60-98. Cuenta con servicio a domicilio con envíos en Tegucigalpa y otras ciudades del país.



Su mensaje para los emprendedores:



"Nunca hay que desmayar, si pones todo en mano de Dios, luchas y te esfuerzas por más difícil que sea el camino de emprender, siempre veras la prosperidad.

Mi meta es llegar a ser un empresario que genere empleos y alcanzar la anhelada independencia económica que me permita poder darles una calidad de vida a mis padres, mi hijo y toda mi familia. Yo le digo a todo aquel que quiera emprender, no te desanimes, si no tienes el apoyo de tus cercanos, son más los desconocidos que pueden creer en ti con tu empresa".