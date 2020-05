Lohana Espinoza, una mujer dinámica, versátil y de armas tomar

Tegucigalpa, Honduras.- Louise Hay dice que "si la vida te da limones, hazte una limonada", pero esta reflexión en la mente de Lohana Espinoza no tiene límites y es capaz de hacer jalea, postres, confites y cualquier otro tipo de receta, con tal de sacarle provecho a los momentos más ácidos de su vida.

Se trata de una talentosa y visionaria mujer, periodista de profesión y una emprendedora de corazón, a quien seguramente ha tenido la oportunidad de encontrarse en las redes sociales ofreciendo sus servicios de Taxi VIP, envío de paquetes, venta de juegos, artesanías, desayunos y regalos sorpresa entre algunas de las facetas más conocidas de sus emprendimientos.

Como toda estudiante universitaria se inscribió en la carrera de Licenciatura en Periodismo con el objetivo de buscar nuevas oportunidades en el mercado laboral, "estudié periodismo porque amé el hecho de entrevistar, rodearme de personas, eventos y como era muy sociable dije aquí lo mío, pero salí embarazada y mi panorama cambió radicalmente antes de culminarla entonces me enfoqué más en mi bebé" cuenta la entrevistada.

Posteriormente tuvo la oportunidad de terminar su carrera pero su futuro profesional se nubló un poco ya que lamentablemente tocó y tocó muchas puertas en varios medios de comunicación del país pero sin éxito alguno pese a las recomendaciones de amistades o políticas.

Finalmente Espinoza logró obtener un empleo en una institución gubernamental como relacionadora pública pero años después el cierre de la misma acabó con ese sueño y nuevamente nubló su panorama profesional. Pero no darse por vencida es una de las cualidades más destacadas en Lohana y al cabo de unos meses de no encontrar trabajo comenzó a llorar frustrada en el comedor de su casa y levantó su mirada viendo en dirección a su carro y fue aqui donde se le ocurrió la idea de dedicarse a hacer mandados o paquetería a sus amistades más cercanas.

Luego de emprender esta iniciativa, las puertas de bendición tocaron la vida de esta luchadora mujer y se unió a una comunidad de mujeres hondureñas en su mayoría madres de familia conocida como Mommy Tribe, donde poco a poco fue ofreciendo sus servicios pero sólo a miembros de esa comunidad y de pronto comenzaron las recomendaciones de sus clientas que satisfechas de su servicio hasta se tomaban fotografías con ella. "La satisfacción de ellas al andar conmigo por sentirse seguras y fue lo que me motivó aún más" comparte la entusiasta mamá.



Con el tiempo, se convirtió en un referente del emprendimiento entre las mujeres de esa comunidad y a inicios de este año una clienta le solicitó el favor de hacerle un desayuno sorpresa a su esposo y aunque ella reconoció que su especialidad no eran las manualidades, asumió el reto con valentía y mucho optimismo dando a luz uno de sus nuevos emprendimientos.

Durante los últimos meses, Espinoza al igual que muchos emprendedores fue golpeada por la crisis de la pandemia, sin embargo en vez de detenerla la impulsó a nuevas experiencias y comenzó a contactar a sus proveedores para que le ayudarán con productos, "en vista de la sitacuión, ya no podía hacer de taxi porque no podía subir a nadie a mi carro por temor a contagiarme y a mi familia, asi que una clienta enmedio de la pandemia me contactó y me dijo: Lohana es temporada de Semana Santa venda ventiladores y lo analicé e inverti para comprar un lote de ventiladores y venderlos a domicilio, gracias a la mano de Dios que nunca me ha desamparado logré con éxito esta inversión" confiesa la emprendedora.

Entre otras de sus experiencias laborales para salir adelante con su familia, Lohana también ha ejercido otros trabajos como ser edecán y promotora de eventos por horas y hasta de mesera por una noche en una boda; una anécdota que sin duda jamás olvidará. "Recuerdo que fueron los Lps. 500 más esforzados que me he ganado, pero me siento satisfecha porque ese dinero no lo tenía en mi mano, cómo olvidar que esa noche lavé 120 platos a la carrera porque a los novios se les olvidó traer los desechables y pronto busqué solución" recuerda con nostalgia.

Sobre esta aventura también evocó que permaneció durante casi 7 horas de pie, moviéndose de un lado a otro ayudando con todo valore, sin duda fue una noche que atesorará por el resto de su vida y jamás se olvidará todos los sacrificios que implica el trabajo de una mesera. Repartir volantes en los semáforos para poder aportar s en semáforos con el propósito de ahorrar para gastos familiares, escuela, comida y otros.

Su reflexión para todo aquel que se encuentra desempleado o con pocas oportunidades a su alcance es que " la gente se queja que en Honduras no hay trabajo, pero la verdad no es así, de Lps.100 que usted me regale créame que compro bolsas con agua y las vendo en los semáforos, Agradezco a Dios, a mi familia y a mis clientes que en todo lo que emprenda de una u otra manera me apoyan" aconseja Lohana.