Sepa elaborar un presupuesto

Lourdes Alvarado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sus ingresos aumentan el último mes del año y con ello la necesidad de ejercer un juicio sano y darle el mejor uso a sus recursos.

Un presupuesto financiero es elaborar un plan para cada lempira que pasa por sus manos. Dejar a la deriva y sin control su flujo de dinero es como dejar un grifo de la cocina abierto y desperdiciar agua vital hasta agotarla irresponsablemente.

En cambio, elaborar un presupuesto preciso le permite libertad financiera, menos estrés diario y estar preparado para eventualidades.

De ahí el aplicar una de las reglas de oro que los expertos recomiendan seguir al momento de cuidar de su economía: la regla 50/30/20 (el 50% para sus gastos más básicos, el 20% para ahorros y el 30% para sus gastos personales).

Esta es una de las más simples reglas para elaborar un presupuesto funcional y eficaz. Analice paso a paso sus componentes.

Necesidades. Destine el 50% de sus ingresos para sus necesidades de vida luego de haber definido bien cuáles son, como vivienda, alimento, salud, educación, transporte, ropa, comunicación, impuestos y servicios básicos, incluyendo pago de deudas acumuladas por dichas necesidades.

Elabore una lista precisa de cada necesidad de usted y los suyos y otorgue la prioridad imperante a estos aspectos específicos.

Debe ejercer la perspicacia correcta y el autocontrol necesario para poder discernir claramente la diferencia entre algo que usted necesita y las cosas que usted simplemente desea pero que no son vitales.

Cuando la línea divisoria entre las necesidades y los deseos se nubla, toda economía sufre dicho descontrol y las consecuencias siempre son negativas. Tome lápiz, papel y el tiempo para meditar calmadamente y de forma honesta junto a su familia para definir los aspectos que requieren prioridad en su vida.

-Deseos. El 30% puede destinarlo a aspectos que usted o su familia desean pero que no son una necesidad, como algún viaje familiar cada cierto tiempo, nueva tecnología, ocio, recreación o experiencias de vida. Sepa que ningún economista considera sano adquirir deudas para cubrir deseos.

Pocas cosas se consideran igual de nocivas que endeudarse por fines de semana en bares o viajes innecesarios para obtener validación externa.

No caiga en la trampa de “adquiera hoy con extrafinanciamiento y pague después” ni en el error de competir con otros por tener el mejor vehículo o el televisor o smartphone de última generación. Si no puede pagar sus caprichos en efectivo, no comprometa sus ingresos irresponsablemente.Ser autoindulgente es sinónimo de debilidad, baja autoestima y otros problemas psicológicos subyacentes.

Si ha caído en este error, tome medidas inmediatas para cortar este derroche innecesario y haga arreglos para abonar o cancelar sus deudas por ocio tan pronto le sea posible.

Inclusive, tener autodominio financiero le abre la puerta para invertir en usted mismo, educarse aún más o desarrollar pasatiempos productivos. De hecho, cuando usted domina sus deseos y tiene bajo control sus gastos, puede tener capacidad hasta para aportar ayuda económica y social a causas benéficas, lo que le dará más sentido a su vida.

Ahorro. Finalmente y de suma importancia es la recomendación de apartar un mínimo del 20% de todos sus ingresos brutos para ahorro o amortizar deudas a largo plazo. Prever emergencias es un aspecto vital de todo presupuesto saludable pues ningún ser humano está exento de imprevistos o emergencias.

Una buena idea es apartar todos sus ahorros en una o dos cuentas bancarias a las que no tenga fácil acceso ni tarjetas de débito enlazadas para que la tentación de gastar sus ahorros esté bajo mejor control.

Eventualmente puede usar parte de estos ahorros en un nuevo emprendimiento o una renovada arista de su negocio sin necesidad de recurrir a financiamiento externo. Autofinanciarse es tener libertad.

Sume a eso la paz mental que provee saberse con un colchón económico para hacer frente a algún período difícil. Inclusive tener este saludable hábito le allana el camino para su eventual retiro o autojubilación futura, asegurándose pasar su vejez de forma más cómoda y con el mínimo nivel de estrés.

De hecho, invertir en un seguro médico o en planes de retiro parte de este 20% es considerado una sabia decisión.

Nadie puede ostentar la posesión de recursos económicos inagotables, aún en meses de bonanza. Ni siquiera billonarios como Jeff Bezos o Bill Gates disponen de una absoluta e inagotable riqueza. Los recursos son finitos y solo un presupuesto bien elaborado y el autodominio le pueden proveer. No pierda el equilibrio este fin de año.

Es más, aproveche este mes para elaborar un plan que pueda implementar desde el 2020 y maximizar el uso y aprovechamiento de sus ingresos.